Le vice-ministre chinois du commerce a rencontré le vice-président de Johnson & Johnson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal négociateur commercial de la Chine, Li Chenggang, a rencontré le vice-président exécutif de la société pharmaceutique américaine Johnson & Johnson JNJ.N , a déclaré mercredi le ministère du commerce du pays.

Cette rencontre a eu lieu alors que la Chine et les États-Unis se préparent à un nouveau cycle de négociations commerciales la semaine prochaine, avant un sommet attendu entre les présidents des deux pays.