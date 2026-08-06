Le vert domine en Europe sur fond d'avalanche de publications

Les Bourses européennes gagnent du terrain ce jeudi, avec notamment un Euro Stoxx 50 et un CAC 40 en progression de 0,6%, vers 6 515 et 8 722 points respectivement, sur fond de relative stabilité des cours du pétrole (à moins de 80 USD le baril de Brent) et alors que de nombreuses entreprises européennes dévoilent leurs comptes.

"Les prix du pétrole sont restés relativement stables pour une 2e séance ce jeudi, dans un contexte de prudence, alors que les acteurs du marché attendent des avancées dans les efforts diplomatiques visant à résoudre les tensions au Moyen-Orient", souligne Ramy Zeytouni, analyste de marchés.

"Les espoirs d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pourraient ouvrir la voie à une baisse des prix du pétrole, bien que l'incertitude subsiste quant au calendrier et à la mise en oeuvre. Parallèlement, un accord entre Oman et l'Iran pourrait contribuer à améliorer la situation dans la région", poursuit-il.

Les publications se bousculent en Europe...

Parmi les nombreuses publications de ce jeudi sur le Vieux Continent, WPP s'envole de 25%, le géant britannique de la communication ayant publié des résultats semestriels en demi-teinte, mais aussi fait état de signes d'amélioration qui rassurent les investisseurs malgré les pertes de budgets clients.

Renk prend 6% après que le fabricant allemand de transmissions pour blindés a enregistré des prises de commandes records, un signal fort de la vigueur de la demande en équipements de défense. Le groupe maintient néanmoins ses prévisions annuelles, tempérant légèrement l'enthousiasme du marché.

KBC Group prend un peu moins de 2%, dans le sillage d'une publication au titre du 2e trimestre qualifiée de solide par les analystes d'ING, avec un profit imposable et des revenus meilleurs que prévu, mais aussi un relèvement des objectifs annuels de la banque belge à un niveau conforme au consensus.

En revanche, Siemens chute de 6% : le marché semble avoir nourri des attentes trop élevées à l'égard du groupe, qui n'est pas parvenu à le satisfaire malgré un bénéfice industriel historique, des commandes à un niveau record et des perspectives annuelles relevées grâce à l'essor des centres de données.

Un bond des commandes industrielles allemandes à relativiser

Du côté des statistiques du jour, les commandes à l'industrie allemande ont surpris positivement avec un bond de 3,1% en juin par rapport au mois précédent, alors que les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,5%, une bonne surprise qu'il convient néanmoins de relativiser.

"En excluant les commandes de grande envergure, sujettes à des fluctuations, elles ont reculé de 0,5%. De plus, la hausse annoncée pour mai a été révisée à la baisse. Tout cela indique une fois de plus une reprise modérée du secteur manufacturier allemand cette année", réagit ainsi Commerzbank.

Autre donnée de la matinée, les ventes au détail ont reculé de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'Union européenne, selon Eurostat. Ce repli intervient toutefois après un mois de mai dynamique, marqué par une progression de 0,4% dans la zone euro et de 0,6% dans l'Union européenne.