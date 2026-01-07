 Aller au contenu principal
Le Venezuela va remettre 30 mln à 50 mln de barils de pétrole aux USA, dit Trump
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 01:06

Le Venezuela va "remettre" aux Etats-Unis entre 30 millions et 50 millions de barils de pétrole visés par des sanctions, a déclaré mardi le président américain Donald Trump, ajoutant qu'il contrôlera les fonds récoltés par la vente de ce pétrole.

Il a effectué cette annonce via les réseaux sociaux trois jours après avoir salué la capture par l'armée américaine du président vénézuélien Nicolas Maduro, accusé de narcoterrorisme par l'administration Trump et présenté lundi devant la justice américaine.

"Ce pétrole va être vendu à son prix de marché, et cet argent sera contrôlé par moi, en tant que président des Etats-Unis d'Amérique, pour garantir qu'il est utilisé au profit du peuple vénézuélien et des Etats-Unis!", a écrit le locataire de la Maison blanche.

(Costas Pitas; version française Jean Terzian)

