Le Venezuela révoque les droits de vol de six compagnies aériennes dans un contexte d'escalade des tensions avec les États-Unis

Le Venezuela a révoqué les droits d'exploitation de six grandes compagnies aériennes internationales qui avaient suspendu leurs vols vers le pays à la suite d'un avertissement de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis.

L'autorité de l'aviation civile a révoqué les permis d'Iberia, de TAP, d'Avianca, de Latam Colombia, de Turkish Airlines et de Gol, ce qui réduit encore la connectivité avec le pays des Caraïbes et concrétise les menaces proférées cette semaine.

Dans un communiqué, Caracas a déclaré que les transporteurs avaient "rejoint les actions de terrorisme d'État promues par les États-Unis" en interrompant "unilatéralement" les vols commerciaux.

La semaine dernière, l'autorité américaine de régulation de l'aviation a mis en garde les principales compagnies aériennes contre une "situation potentiellement dangereuse" lorsqu'elles survolent le Venezuela en raison d'une "aggravation de la situation en matière de sécurité et d'une intensification de l'activité militaire à l'intérieur ou autour du pays".

Caracas a déclaré que le régulateur américain n'avait aucune compétence sur son espace aérien.

L'armée américaine déploie des forces dans les Caraïbes depuis des mois, dans un contexte de détérioration des relations avec le Venezuela, afin de lutter contre ce qu'elle considère comme le rôle du président Nicolas Maduro dans l'approvisionnement en drogues illégales qui ont tué des Américains.

Maduro a nié ces accusations et affirme que le président américain Donald Trump cherche à l'évincer.

Dans un communiqué publié lundi, l'Association internationale du transport aérien (IATA) a déclaré que les autorités vénézuéliennes avaient donné aux compagnies aériennes internationales un délai de 48 heures pour reprendre leurs vols, sous peine de perdre leur droit de desservir le pays.

LES COMPAGNIES AERIENNES

Plusieurs compagnies aériennes internationales ont annulé les vols à destination du Venezuela ces derniers jours, ignorant le délai de 48 heures accordé par Caracas.

Iberia a déclaré qu'elle souhaitait reprendre ses vols vers le Venezuela dès que toutes les conditions de sécurité seraient réunies.

Air Europa et Plus Ultra ont suspendu leurs vols mais n'ont pas vu leurs permis révoqués.

Les compagnies aériennes internationales Copa et Wingo continuent d'opérer au Venezuela, tout comme les compagnies aériennes nationales à destination de la Colombie, du Panama et de Curaçao.