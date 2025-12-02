Le Venezuela et Gold Reserve contestent l'ordre de vente de la société mère Citgo devant une cour d'appel

(Ajout de l'appel de Gold Reserve aux paragraphes 1 et 5) par Marianna Parraga

Les avocats représentant le Venezuela, le raffineur vénézuélien Citgo Petroleum, ses sociétés mères et le mineur Gold Reserve GRZ.V ont fait appel lundi d'une ordonnance rendue la semaine dernière par un juge du Delaware qui a approuvé la vente des actions de PDV Holding.

Le juge du Delaware Leonard Stark a autorisé la semaine dernière la vente de PDV Holding, société mère de Citgo, à une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management, suite à la confirmation de l'offre de 5,9 milliards de dollars faite par la société lors d'une vente aux enchères organisée par le tribunal.

La transaction doit encore être approuvée par le département du Trésor américain, mais la filiale d'Elliott, Amber Energy, a déclaré qu'elle devrait être conclue l'année prochaine.

"Le processus de vente forcée a été marqué par des déficiences et des irrégularités, notamment un conflit d'intérêts impliquant des conseillers du tribunal", ont déclaré les parties vénézuéliennes dans un communiqué la semaine dernière. Amber et un fonctionnaire du tribunal chargé de superviser la vente aux enchères ont nié tout acte répréhensible.

L'appel de Gold Reserve, déposé devant la Cour d'appel des États-Unis pour le troisième circuit, conteste l'ordre de vente et toutes les ordonnances et décisions antérieures qui le soutiennent, y compris l'avis du juge Stark sur la meilleure offre soumise.

Le Venezuela et son rival Gold Reserve avaient précédemment déposé des objections à l'offre d'Amber et des requêtes visant à disqualifier le juge et les conseillers choisis par le tribunal pour évaluer les offres, qui ont été rejetées par le juge Stark.

Le processus de vente vise à dédommager jusqu'à 15 créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations d'actifs au Venezuela. Si la transaction est menée à bien, des entreprises telles que les mineurs Crystallex et Rusoro RMV.L et le producteur de pétrole ConocoPhillips COP.N devraient récupérer des milliards de dollars grâce au produit de la vente aux enchères.