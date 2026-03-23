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Le vaccin Pfizer-Valneva contre la maladie de Lyme est efficace à plus de 70 %, mais n'atteint pas son objectif principal
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1, ajout d'actions et d'autres détails à partir du paragraphe 2)

Pfizer PFE.N et Valneva VLS.PA ont déclaré lundi que leur vaccin contre la maladie de Lyme avait montré une efficacité de plus de 70 % dans une étude de phase avancée, même s'il n'a pas atteint son objectif principal.

Les actions cotées aux États-Unis du fabricant français de médicaments ont chuté de plus de 35 % dans les échanges avant bourse à la suite de cette mise à jour, tandis que Pfizer est resté stable.

Le vaccin a démontré une efficacité de 73,2 % à partir de 28 jours après la quatrième dose dans la réduction des cas confirmés de maladie de Lyme, par rapport au placebo.

Toutefois, le nombre de cas de maladie de Lyme ayant été inférieur aux prévisions, l'essai n'a pas satisfait à l'exigence clé selon laquelle le vaccin devait être efficace à hauteur d'au moins 20 %, même dans le scénario le plus défavorable. Lors de la première analyse, le taux d'efficacité a été inférieur, à 15,8 %.

Une deuxième analyse planifiée a atteint la barre, mais avec une efficacité de 74,8 %, ce qui renforce la confiance de Pfizer "dans le potentiel du vaccin", alors qu'il prévoit des "soumissions aux autorités réglementaires".

Il n'existe pas de vaccin approuvé pour prévenir la maladie de Lyme - transmise par les piqûres de tiques à pattes noires infectées - depuis que GSK GSK.L a abandonné son vaccin Lymerix en 2002, invoquant une demande insuffisante.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, les symptômes comprennent la fièvre, les maux de tête, la fatigue et une éruption cutanée appelée érythème migrant. En l'absence de traitement, l'infection peut se propager aux articulations, au cœur et au système nerveux.

La plupart des cas de maladie de Lyme peuvent être traités avec succès par quelques semaines d'antibiotiques.

Le CDC estime qu'environ 476 000 personnes sont diagnostiquées et traitées pour la maladie de Lyme chaque année aux États-Unis, tandis qu'environ 132 000 cas sont signalés chaque année en Europe, selon les entreprises.

L'année dernière, Valneva a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Pfizer lance le vaccin au cours du second semestre 2027, une fois qu'il aura été approuvé.

Valeurs associées

GSK
1 947,250 GBX LSE -0,17%
PFIZER
26,990 USD NYSE 0,00%
VALNEVA
2,9060 EUR Euronext Paris -36,24%
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