Le vaccin de Moderna ne sera pas prêt d'ici la présidentielle US-FT

30 septembre (Reuters) - Le vaccin anti-COVID-19 que développe Moderna MRNA.O ne sera pas prêt d'ici l'élection présidentielle américaine prévue le 3 novembre, a déclaré mercredi son directeur général au Financial Times. Selon le dirigeant, le groupe pharmaceutique ne s'attend pas à obtenir toutes les autorisations nécessaires à la distribution du vaccin avant le printemps prochain. Les Etats-Unis ont conclu un accord avec Moderna MRNA.O pour obtenir 100 millions de doses du potentiel vaccin du laboratoire américain contre le COVID-19. Le président Donald Trump s'est dit à plusieurs reprises persuadé qu'un vaccin de ce type pourra être mis sur le marché d'ici la présidentielle. (Trisha Roy à Bangalore, rédaction de Paris)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.28%