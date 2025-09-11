Le vaccin de Merck contre la pneumonie s'avère prometteur dans une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de médicaments Merck

MRK.N a déclaré jeudi que son vaccin contre la pneumonie a montré de fortes réponses immunitaires chez les enfants et les adolescents qui présentent un risque plus élevé de maladie grave, sur la base des résultats d'une étude de phase avancée présentée lors d'une réunion sur les vaccins à Lisbonne.