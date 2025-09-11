Corruption en lien avec la Chine: l'enquête visant un député allemand d'extrême droite s'accélère

Le député allemand d'extrême droite Maximilian Krah, arrive au tribunal régional de Dresde, le 3 septembre 2025, pour témoigner dans le procès de deux espions présumés pour la Chine, dont un ex-collaborateur ( AFP / JENS SCHLUETER )

Immunité levée, perquisitions simultanées dans trois villes dans deux pays: la justice allemande a accéléré jeudi l'enquête visant le député allemand d'extrême droite Maximilian Krah, soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent en lien avec la Chine.

Agé de 48 ans, ce membre de l'aile radicale de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), le principal parti d'opposition au Bundestag, connu pour ses déclarations sulfureuses et ses liens présumés avec Moscou et Pékin, a dénoncé des accusations "absurdes" et une "tentative d'intimidation".

L'accélération de l'enquête survient en plein procès de son ex-collaborateur au Parlement européen, accusé d'espionnage au profit de la Chine. Appelé à témoigner le 3 septembre devant le tribunal à Dresde, Maximilan Krah avait assuré avoir appris par voie de presse les soupçons d'espionnage pesant contre son assistant.

- Débat interrompu -

Jeudi matin, la présidente du Bundestag, Julia Klöckner, a interrompu un débat en séance plénière pour faire voter en urgence la levée de l'immunité parlementaire de l'élu.

Ceci a permis les perquisitions de jeudi, voulues par le parquet de Dresde, dans les locaux professionnels et personnels du suspect.

Contacté par l'AFP, le parquet a fait état de perquisitions dans "des bureaux du suspect au Bundestag à Berlin, ainsi que des locaux résidentiels et commerciaux à Dresde, et, avec le soutien d'Eurojust (une agence de coopération judiciaire européenne, ndlr) et de la justice belge, à Bruxelles".

Le parquet a aussi confirmé que l'enquête ouverte début mai contre M. Krah visait des sommes perçues alors qu'il était député européen.

Jian Guo (2e g), ancien assistant du député allemand d'extrême droite Maximilian Krah, arrive au tribunal pour un procès d'espionnage à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, le 5 août 2025 ( POOL / MATTHIAS RIETSCHEL )

Ces soupçons de corruption et de blanchiment d'argent sont "en lien avec des versements en provenance de Chine", a aussi indiqué le parquet de Dresde à l'AFP.

Selon le Spiegel, l'élu allemand aurait reçu entre 2019 et 2023 plus de 50.000 euros de fonds venus de Chine, émanant de sociétés proches de son ex-collaborateur, celui jugé à Dresde.

Au procès, lorsqu'on a demandé à M. Krah pourquoi avoir recruté l'accusé, le député a mis en avant les compétences linguistiques et les "connaissances pratiques" de Jian Guo, liées à sa société d'import-export, qu'il avait précédemment représentée en tant qu'avocat. Selon l'accusation, Jian Guo, de nationalité allemande, aurait également livré à Pékin des informations d'ordre militaire grâce notamment à une complice présumée, jugée avec lui à Dresde.

- Habitué des dérapages -

Maximilian Krah a abandonné son mandat de député européen après avoir été élu député de Chemnitz, en Saxe, bastion de l'AfD dans l'ex-RDA, lors des dernières législatives de février 2025.

L'arrestation, en avril 2024, de Jian Guo avait fait grand bruit, car M. Krah était alors la tête de liste de l'AfD pour les élections européennes.

Pendant la même campagne, il avait fait scandale en estimant qu'un SS n'était "pas automatiquement un criminel", ce qui avait conduit à une rupture au Parlement européen avec le parti d'extrême droite français Rassemblement national.

Habitué des dérapages, l'avocat avait ensuite été banni des instances dirigeantes de l'AfD.

Alice Weidel, co-leader du parti d'extrême droite allemand AfD,le 20 juillet 2025 à Berlin ( AFP / Odd ANDERSEN )

Jeudi, le parti a semblé prendre ses distances. Dans un communiqué succinct, il a réclamé une enquête transparente et rapide, et n'a pas apporté de soutien explicite à son élu.

"La levée de l'immunité et en particulier la perquisition des bureaux et des espaces privés de M. Krah sont des événements graves", ont déclaré les chefs de la formation, Alice Weidel et Tino Chrupalla.

Depuis son score record aux législatives (20%), le parti anti-immigration est la principale force d'opposition à la coalition menée par le conservateur Friedrich Merz.