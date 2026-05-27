Le vaccin de Merck contre la bronchite aviaire a été autorisé en Chine

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Merck MRK.N a annoncé que son vaccin contre la bronchite aviaire avait été approuvé par le ministère chinois de l'Agriculture pour une utilisation dans le plus grand pays éleveur de poulets au monde, qui compte plus de 5 milliards de volailles.

Tous les poussins qui éclosent aujourd'hui pourront être vaccinés à partir de jeudi, grâce à une formulation de vaccin vivant adaptée aux poulets âgés d'au moins un jour, a déclaré mercredi la société américaine.

* Le vaccin cible la souche 4-91 de la bronchite infectieuse du poulet, un coronavirus aviaire hautement contagieux identifié pour la première fois en Grande-Bretagne au début des années 1990.

* Selon l'institut de recherche des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis, les effets secondaires de la bronchite infectieuse du poulet comprennent généralement une baisse de la production d'œufs et une toux.

* La bronchite infectieuse du poulet présente “un taux de mutation élevé et une transmission rapide”, a déclaré Zhang Guozhong, professeur à l’Université agricole de Chine, dans un communiqué, mettant en garde contre des risques épidémiques “graves et complexes” au sein des troupeaux.