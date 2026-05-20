Le vaccin antipneumococcique de Pfizer suscite une réponse immunitaire plus forte lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

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Pfizer PFE.N a annoncé mercredi que son vaccin expérimental contre le pneumocoque avait suscité une réponse immunitaire nettement plus forte que son vaccin actuel, avec notamment des taux d'anticorps jusqu'à 15 fois supérieurs contre une souche clé, selon une étude de phase intermédiaire.

Le fabricant de vaccins a testé son vaccin 25-valent, appelé 25vPnC, sur des nourrissons en bonne santé dans le cadre de cet essai.

La maladie pneumococcique peut provoquer des infections dans plusieurs parties du corps, notamment les poumons, augmentant ainsi le risque de pneumonie.

Au cours de l'essai, le vaccin a généré de fortes réponses immunitaires contre toutes les souches qu'il cible et a été bien toléré, sans qu'aucun problème de sécurité n'ait été identifié.

Les taux d'anticorps chez les patients après la troisième dose de 25vPnC étaient environ 8,8 fois plus élevés que ceux observés avec le Prevnar 20 de Pfizer et environ 15 fois plus élevés après la quatrième dose, a indiqué la société.

Le Prevnar 20 a d'abord été approuvé pour prévenir la maladie pneumococcique aux États-Unis en 2021 chez les adultes, son utilisation ayant ensuite été étendue aux nourrissons et aux enfants en 2023.

Pfizer a déclaré que le 25vPnC pourrait potentiellement protéger contre environ 90% des souches pathogènes chez les enfants de moins de cinq ans, par rapport aux vaccins actuels.

Les enfants de moins de 5 ans et les adultes âgés de 50 ans ou plus présentent un risque plus élevé de contracter une infection à pneumocoques, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis.

Sur la base de ces résultats et de discussions avec les autorités réglementaires, la société a lancé un essai de phase avancée visant à tester le 25vPnC sur un maximum de 2 400 nourrissons, en le comparant au Prevnar 20 dans le cadre d'un schéma à quatre doses.

Par ailleurs, Pfizer a déclaré qu'elle poursuivait le développement d'un candidat vaccin antipneumococcique pour adultes ciblant 35 souches, avec l'intention de commencer le développement clinique d'ici la fin de 2026.