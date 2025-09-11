Le vaccin antipneumococcique de Merck s'avère prometteur chez les enfants et les adolescents à risque

(Ajout d'informations générales et de détails sur le traitement concurrent au paragraphe 8)

Le vaccin antipneumococcique de Merck MRK.N a déclenché des réponses immunitaires chez les enfants et les adolescents qui présentent un risque plus élevé de maladie grave dans le cadre d'une étude de phase avancée, a déclaré le fabricant de médicaments jeudi.

La société a testé le vaccin, Capvaxive, contre son ancien vaccin Pneumovax 23, chez des enfants âgés de deux ans et plus et des adolescents âgés de moins de 18 ans, qui ont suivi un schéma de primo-vaccination pédiatrique contre le pneumocoque et qui souffrent d'une ou de plusieurs maladies chroniques qui les exposent à un risque accru.

Capvaxive est déjà approuvé pour les adultes aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon, entre autres.

Le vaccin génère des réponses immunitaires contre 21 souches de la bactérie responsable des infections pneumococciques, qui peuvent provoquer des maladies graves telles que la pneumonie, la méningite et la septicémie.

Dans l'étude à laquelle ont participé 882 personnes, Capvaxive s'est révélé non inférieur à Pneumovax 23 contre les 12 souches bactériennes communes aux deux vaccins et supérieur contre les neuf souches propres à Capvaxive, 30 jours après la vaccination, a déclaré Merck.

Laproportion de patients présentant des effets secondaires liés au traitement était comparable entre les deux vaccins, a indiqué le fabricant.

Merck propose également deux autres vaccins antipneumococciques: Vaxneuvance pour les personnes âgées de six semaines et plus et Pneumovax 23 pour les adultes de plus de 50 ans et les enfants de plus de deux ans.

Le vaccin Prevnar 20 de Pfizer PFE.N , qui protège contre 20souches de la bactérie, est approuvé pour les personnes âgées de plus de six semaines.

La maladie pneumococcique se propage par contact direct avec les sécrétions respiratoires telles que la salive ou le mucus. Les enfants de moins de cinq ans et les adultes de plus de 65 ans courent un risque accru de contracter la maladie.