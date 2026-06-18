Le vaccin antipneumococcique de Merck obtient l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour les enfants et les adolescents à haut risque

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Le laboratoire pharmaceutique Merck MRK.N a annoncé jeudi que l'autorité sanitaire américaine avait approuvé une extension de l'utilisation de son vaccin antipneumococcique pour les enfants et les adolescents présentant un risque accru de contracter cette maladie bactérienne en raison de pathologies chroniques.

Voici les détails:

* Cette autorisation élargie concerne les patients âgés de 2 à 17 ans qui ont déjà suivi le calendrier standard de vaccination antipneumococcique de l'enfance, mais qui souffrent de maladies chroniques telles que des pathologies cardiaques, pulmonaires, rénales ou hépatiques, ou encore de diabète, ce qui augmente leur risque d'infections graves.

* Le vaccin, commercialisé sous le nom de Capvaxive, est conçu pour protéger contre plusieurs souches de la bactérie Streptococcus pneumoniae.

* Il a été autorisépour la première fois par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour les adultes en juin 2024.

* La maladie pneumococcique, causée par cette bactérie , peut entraîner des affections graves, notamment la pneumonie, la méningite et les septicémies.

* La maladie se transmet par contact avec des sécrétions respiratoires telles que la salive ou le mucus, et les jeunes enfants de moins de cinq ans ainsi que les adultes âgés de 50 ans et plus sont exposés à un risque plus élevé d’infection.

* L’autorisationaccordée jeudi repose sur les résultats d’un essai clinique de phase avancée mené auprès de 874 participants, au cours duquel le nouveau vaccin a obtenu des résultats équivalents ou supérieurs à ceux du PPSV23, un vaccin antipneumococcique plus ancien. Les effets indésirables ont généralement été de courte durée, a précisé Merck.

* Le vaccin est administré en une seule dose et est destiné à compléter les vaccins antipneumococciques existants destinés aux enfants.