Le vaccin antigrippal à ARNm de Moderna s'avère plus efficace que le vaccin classique lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K

Le vaccin contre la grippe saisonnière à base d'ARNm de Moderna MRNA.O s'est révélé plus efficace que les vaccins antigrippaux classiques lors d'un essai clinique international de phase avancée mené auprès de plus de 40 000 adultes âgés de 50 ans et plus, ont rapporté mercredi des chercheurs.

Le vaccin est actuellement en cours d'examen par la Food and Drug Administration (FDA) américaine après que l'agence a rejeté la demande initiale de la société. Une décision est attendue d'ici le 5 août.

S'il est approuvé, le vaccin de Moderna serait le premier vaccin contre la grippe saisonnière aux États-Unis fabriqué à partir de la technologie ARNm, une plateforme vaccinale plus rapide que les méthodes conventionnelles, mais que le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. a décidé de soumettre à un examen minutieux. Kennedy, militant anti-vaccins de longue date, s'est montré particulièrement critique à l'égard de la technologie ARNm, annulant des centaines de millions de dollars de financement de la recherche et formulant des affirmations non étayées par des preuves scientifiques.

Dans cette étude, le vaccin antigrippal de Moderna s'est révélé 26,6 % plus efficace qu'un vaccin antigrippal à dose standard approuvé de GSK GSK.L , dépassant ainsi l'objectif principal de l'étude qui était de démontrer que le vaccin était au moins aussi efficace que les vaccins existants.

“Ces résultats confirment le rôle de l'ARNm-1010 dans l'amélioration de la prévention de la grippe”, ont écrit le Dr Isabel Leroux-Roels de l'université de Gand et ses collègues dans l'étude publiée dans le New England Journal of Medicine.

Les effets secondaires, notamment la douleur au site d'injection, la fatigue, les maux de tête et les douleurs musculaires, étaient plus fréquents avec le vaccin de Moderna qu'avec le vaccin antigrippal standard, mais la plupart étaient légers à modérés et de courte durée.

Les effets secondaires graves étaient équilibrés entre les deux groupes, survenant chez 2,2 % des personnes ayant reçu le vaccin à ARNm et chez 1,9 % de celles ayant reçu le vaccin standard, ont rapporté les chercheurs.

Dans l'ensemble, le profil de sécurité était conforme aux résultats des essais cliniques de phase avancée précédents, ont déclaré les auteurs de l'étude.

En février, la FDA a rejeté la demande de Moderna, invoquant des préoccupations concernant le vaccin antigrippal à dose standard utilisé dans le groupe de comparaison. L'agence a fait valoir que la société aurait dû tester son vaccin par rapport à un vaccin antigrippal à forte dose chez les personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui est recommandé aux États-Unis en raison de son efficacité supérieure.

Après s'être entretenue avec la société, l'agence a fait marche arrière et a accepté une demande modifiée, à condition que Moderna mène une étude supplémentaire chez les personnes âgées une fois le vaccin approuvé.

Les examens réglementaires du vaccin antigrippal de Moderna sont également en cours dans l'UE, au Canada et en Australie.

Le vaccin combiné à ARNm contre la grippe et la COVID-19 de la société a été approuvé par la Commission européenne en avril.