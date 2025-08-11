 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 711,08
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le vaccin anticancéreux d'IO Biotech s'améliore, mais manque de peu l'objectif de l'étude
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions et des détails dans les paragraphes 2 à 4)

IO Biotech IOBT.O a déclaré lundi que son vaccin expérimental combiné contre le cancer a contribué à ralentir la progression de la maladie dans une étude de stade avancé, mais qu'il a manqué de peu l'objectif principal, les résultats n'étant pas statistiquement significatifs.

Les actions du développeur de médicaments, qui avaient bondi de 50 % dans les échanges avant la mise sur le marché, étaient en hausse de 7,2 % avant la fermeture du marché.

La société a déclaré que les patients qui ont reçu le vaccin, en combinaison avec le Keytruda de Merck MRK.N , ont vécu sans que leur maladie ne s'aggrave pendant une durée médiane de 19,4 mois, contre 11 mois pour ceux qui ont reçu le Keytruda seul.

IO Biotech, qui testait le vaccin combiné Cylembio chez 407 patients atteints d'un cancer de la peau avancé, a déclaré qu'il était bien toléré et qu'il n'y avait pas de nouveaux signaux de sécurité. Elle a également observé une tendance à l'amélioration de la survie globale.

La société a indiqué qu'elle prévoyait de rencontrer la Food and Drug Administration américaine cet automne pour discuter des données et des prochaines étapes en vue d'une éventuelle demande d'autorisation de mise sur le marché.

Valeurs associées

MERCK
81,340 USD NYSE +0,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank