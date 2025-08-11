Le vaccin anticancéreux d'IO Biotech s'améliore, mais manque de peu l'objectif de l'étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions et des détails dans les paragraphes 2 à 4)

IO Biotech IOBT.O a déclaré lundi que son vaccin expérimental combiné contre le cancer a contribué à ralentir la progression de la maladie dans une étude de stade avancé, mais qu'il a manqué de peu l'objectif principal, les résultats n'étant pas statistiquement significatifs.

Les actions du développeur de médicaments, qui avaient bondi de 50 % dans les échanges avant la mise sur le marché, étaient en hausse de 7,2 % avant la fermeture du marché.

La société a déclaré que les patients qui ont reçu le vaccin, en combinaison avec le Keytruda de Merck MRK.N , ont vécu sans que leur maladie ne s'aggrave pendant une durée médiane de 19,4 mois, contre 11 mois pour ceux qui ont reçu le Keytruda seul.

IO Biotech, qui testait le vaccin combiné Cylembio chez 407 patients atteints d'un cancer de la peau avancé, a déclaré qu'il était bien toléré et qu'il n'y avait pas de nouveaux signaux de sécurité. Elle a également observé une tendance à l'amélioration de la survie globale.

La société a indiqué qu'elle prévoyait de rencontrer la Food and Drug Administration américaine cet automne pour discuter des données et des prochaines étapes en vue d'une éventuelle demande d'autorisation de mise sur le marché.