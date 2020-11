Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le typhon Vamco frappe les Philippines, paralyse en partie Manille Reuters • 12/11/2020 à 04:19









MANILLE, 12 novembre (Reuters) - Le typhon Vamco, accompagné de pluie torrentielles, s'est abattu jeudi sur la principale île des Philippines où il a fait au moins un mort et paralysé par endroits la capitale Manille, des habitants patientant pour être secourus par bateau face à la montée des eaux. Vamco est le 21e cyclone à frapper cette année les Philippines, qui se remettent à peine du typhon Goni qui a tué 25 personnes et détruit des milliers d'habitations plus tôt ce mois-ci. Les liaisons aériennes et les principaux transports publics de Manille ont été suspendus. Le gouvernement a interrompu ses travaux et les marchés financiers ont été fermés. Le typhon, qui a perdu en puissance en traversant l'île principale des Philippines, fait désormais route vers le Vietnam. (Neil Jerome Morales; version française Jean Terzian)

