Le TSX recule sous le poids des valeurs minières ; la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine sous les projecteurs

* Le TSX recule de 0,3 %

* La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25 %

* Les cours du pétrole grimpent de près de 4 %; l'or recule

par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a basculé dans le rouge mercredi, les investisseurs digérant la dernière décision de la Banque du Canada en matière de taux d'intérêt et se préparant à une mise à jour de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

À10 h 33(heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE reculait de 0,3 % à 33 486,15 points. L'indice s'apprêtait à enregistrer une cinquième séance consécutive de baisse, ce qui marquerait sa plus longue série de pertes depuis décembre 2024.

Comme largement anticipé, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur inchangé à 2,25 % , laissant entendre que tout ajustement futur pourrait être modeste si l'économie reste conforme à ses projections.

Toutefois, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a averti que si les prix du pétrole restaient élevés et commençaient à se répercuter sur l'inflation, la banque centrale pourrait devoir réagir par des hausses de taux.

«Il existe toujours des risques de chocs et on ne sait pas vraiment combien de temps ce choc énergétique va durer », a déclaré Josh Sheluk, gestionnaire de portefeuille chez Verecan Capital Management.

« Je pense donc qu'ils vont rester en attente jusqu'à ce qu'ils aient une raison de ne pas le faire. »

Les déclarations de la Banque du Canada interviennent à un moment délicat pour les banques centrales mondiales, qui sont confrontées à des risques d'inflation liés à la hausse des prix de l'énergie alimentée par le conflit au Moyen-Orient.

Le Canada, en tant qu'exportateur net de pétrole, est considéré comme relativement à l'abri des pires pressions.

Les investisseurs se concentrent désormais sur la déclaration de politique monétaire et les commentaires de la Réserve fédérale américaine, attendus mercredi à 14 h (heure de l'Est).

Sur le plan géopolitique, le président Donald Trump a déclaré qu'il n'était pas satisfait de la dernière proposition de Téhéran visant à mettre fin au conflit qui dure depuis deux mois.

Sept des onze secteurs du TSX étaient en territoire négatif.

Le sous-indice des matériaux .GSPTTMT , qui regroupe les sociétés minières métallifères canadiennes, a enregistré la plus forte baisse avec un recul de 1,7 % , alors que l'or au comptant XAU= et l'argent XAG= ont chuté. GOL/

Les valeurs technologiques .SPTTTK ont reculé de 0,8%.

À l'inverse,les actions du secteur de l'énergie< .SPTTEN> ont gagné 1,9 % alors que les prix du pétrole ont augmenté de près de 4%. O/R

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))