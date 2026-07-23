Le TSX recule alors que les valeurs technologiques chutent sur fond de craintes liées aux dépenses en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* FirstService Corp et Shopify figurent parmi les titres ayant le plus chuté

* Les valeurs minières ont perdu une partie des gains enregistrés lors de la séance précédente

* Les valeurs du secteur de l'énergie progressent de plus de 2%

par Sudeshna Ghoshal

Le principal indice boursier canadien a ouvert en baisse jeudi, plombé par les valeurs immobilières et technologiques, alors que les inquiétudes concernant les dépenses massives en intelligence artificielle ont refait surface après la publication des premiers résultats des géants américains de la tech.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE reculait de 0,6% à 35.264,55 points à 10h35 (heure de l'Est).

* Les valeurs immobilières figuraient parmi les plus touchées, emmenées par les pertes de FirstService Corp FSV.TO , en baisse de 9,5% après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires trimestriel. Altus Group AIF.TO et Colliers International Group CIGI.TO affichaient chacun une baisse de plus de 3%.

* Les valeurs technologiques ont reculé de 1,7%, entraînées à la baisse par Shopify SHOP.TO et CGI Inc GIBa.TO , en baisse respectivement de 3,2% et 3,6%.

* À Wall Street , l'action Alphabet GOOGL.O a chuté de 6,9%, l'attention s'étant portée sur ses projets de dépenses accrues. Tesla TSLA.O a perdu 13,4% après avoir affiché un flux de trésorerie disponible négatif au deuxième trimestre pour la première fois depuis plus de deux ans.

* “L'évolution d'aujourd'hui est principalement dictée par les résultats américains… les chiffres d'affaires sont excellents, mais… les dépenses ont en réalité effrayé la plupart des investisseurs”, a déclaré Jack Nguyen, gestionnaire de portefeuille chez Verecan Capital Management Inc.

* Les actions des poids lourds du secteur des matériaux

.GSPTTMT ont également reculé, effaçant une partie des gains enregistrés lors de la séance précédente, dans le sillage de la baisse du cours de l'or. GOL/

* L'escalade du conflit au Moyen-Orient a fait grimper les cours du pétrole, attisant les craintes inflationnistes à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue la semaine prochaine, qui sera scrutée à la loupe pour y déceler des indices sur le calendrier d'éventuelles hausses des taux d'intérêt.

* Sept des dix principaux secteurs de l'indice ont clôturé en baisse.

* Les valeurs énergétiques .SPTTEN ont progressé de plus de 2%, dans le sillage de la flambée des cours du pétrole, même si cela n'a apporté qu'un soutien limité à l'indice dans son ensemble.

* Sur le plan commercial, le Premier ministre Mark Carney a déclaré que le Canada ferait tout ce qui est en son pouvoir pour défendre ses travailleurs, ses agriculteurs et ses entreprises dans le cadre d'une guerre commerciale avec les États-Unis.

* Du côté des entreprises, l'EBITDA ajusté de la chaîne de restaurants de hamburgers A&W Food Services AW.TO a reculé au deuxième trimestre en raison d'une hausse des dépenses.