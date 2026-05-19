Le TSX recule alors que les craintes liées à l'inflation prennent le pas sur l'apaisement des tensions géopolitiques

par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a légèrement reculé mardi dans un marché agité, pénalisé par la hausse des rendements des bons du Trésor , tandis que les investisseurs analysaient lesnouvelles données indiquant une hausse de l'inflation nationale en avril.

À 10 h39 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE reculait de 0,1% à 33.795,69 points.

Les inquiétudes géopolitiques se sont apaisées après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il y avait désormais de "très bonnes chances" de parvenir à un accord limitant le programme nucléaire iranien.

Au sein de l'indice, les valeurs minières de premier plan .GSPTTMT ont reculé de 3,7%, le cours de l'or ayant baissé de 1,6%. GOL/

À l'inverse, le sous-indice technologique .SPTTTK a mené la hausse, avec une progression de 2,1%, les titres Thomson Reuters TRI.TO , Constellation Software CSU.TO et Descartes Systems DSG.TO enregistrant des hausses comprises entre 5,3% et 9,2%.

Les marchés obligataires mondiaux ont fait craindre un resserrement de la politique monétaire par les grandes banques centrales, alors que le conflit au Moyen-Orient fait flamber les prix du pétrole.

Les rendements des obligations d'État canadiennes à 10 ans

CA10YT=RR ont augmenté de 1,3 point de base pour atteindre 3,706%. Le rendement des titres de référence similaires du gouvernement américain a atteint 4,6273%.

Le taux d'inflation annuel du Canada s'est accéléré à 2,8% en avril, contre 2,4% en mars, principalement en raison d'une flambée des prix de l'essence, selon les données de Statistique Canada . Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un taux d'inflation annuel de 3,1%.

"L'inflation affiche une tendance à la hausse, ce qui n'est pas une bonne nouvelle et complique également la donne pour la Banque du Canada", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners chez Raymond James, ajoutant que la hausse des rendements obligataires avait également pesé sur les marchés.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))