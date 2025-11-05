Le TSX rebondit grâce aux actions axées sur les ressources naturelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix du matin) par Avinash P

L'indice de référence canadien a bondi mercredi, rebondissant après le repli de la veille en raison de la vigueur des actions liées aux produits de base, tandis que les investisseurs digéraient une lecture plus favorable que prévu des chiffres de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis.

À 10 h 07 (HE), l'indice composé S&P/TSX de Toronto était en hausse de 0,84 % à 30 027,94 points.

Le sous-indice de l'or a mené le mouvement sectoriel avec une hausse de 2,6%, suivant les prix de l'or, alors que les investisseurs se sont détournés des actifs à risque pour se tourner vers l'attrait de la valeur refuge du métal. GOL

"L'or a joué un rôle très important dans les mouvements du TSX... Lorsque l'or monte, il a tendance à entraîner le marché dans son sillage", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement chez Allan Small Financial Group avec iA Private Wealth.

L'indice des matériaux à l'échelle régionale .GSPTTMT a également enregistré des mouvements importants, avec une hausse de 1,6 %.

Les gains du TSX ont également été inspirés par Wall Street, où l'indice de référence S&P 500 .SPX a augmenté de 0,24 %, après que le rapport ADP sur l'emploi a montré que les emplois privés américains ont fortement rebondi en octobre.

Dans le contexte de la fermeture du gouvernement américain et de l'absence de données clés sur l'emploi, les investisseurs se sont tournés vers des rapports non officiels pour obtenir des indices sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice composite S&P/TSX a connu une excellente année 2025, en hausse de 21,3 %, en grande partie grâce à la baisse des coûts d'emprunt et à la remontée des prix de l'or. Les tensions commerciales avec les États-Unis, qui ont influencé les activités commerciales au début de l'année, ont eu de moins en moins d'impact sur le sentiment du marché.

Le rebond du TSX, dont la plupart des secteurs sont dans le vert, fait suite à une chute de 1,6 % lors de la séance précédente, après que les directeurs généraux de grandes banques américaines eurent mis en garde contre un ralentissement potentiel des actions et soulevé des inquiétudes au sujet des évaluations exagérées.

"C'est juste une de ces choses où vous vous réveillez et tout le monde remet en question la valorisation des actions technologiques, que ce soit les semi-conducteurs ou les puces en général", a déclaré Small.

Pendant ce temps, l'indice des poids lourds de l'énergie

.SPTTEN a également gagné 2 %, malgré la baisse des prix du brut, Suncor Energy SU.TO ayant bondi de 5 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre .

Parmi les autres mouvements d'actions, SSR Mining SSRM.TO a perdu 10,6 % après avoir manqué les estimations de revenus pour le troisième trimestre .

First Majestic Silver AG.TO a chuté de 11 % après que ses résultats du troisième trimestre n'aient pas impressionné les investisseurs.