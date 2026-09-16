Le TSX progresse légèrement avant la décision de la Fed

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(Mise à jour avec les cours d'ouverture du marché, ajout du commentaire d'un analyste)

par Darshan Kumar R

Le principal indice boursier canadien a progressé mercredi, alors que les cours du pétrole et les rendements obligataires marquaient une pause après leur récente flambée, tandis que les investisseurs se préparaient à une hausse des taux d'intérêt largement anticipée de la part de la Réserve fédérale américaine.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a progressé de 0,34 % à 35 706,99 points à 9 h 57 (heure de l'Est), les services aux collectivités .GSPTTUT et les matériaux .GSPTTMT menant les hausses sectorielles.

* Les marchés parient fortement sur le fait que les responsables de la Fed relèveront le taux directeur de 0,25 point de pourcentage, le portant dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4 %, et qu'ils laisseront entrevoir de nouveaux resserrements à venir. La décision de politique monétaire est attendue à 14 h 00 (heure de l'Est) (18 h 00 GMT).

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a reculé à 4,96 % mercredi, mais est resté proche des plus hauts niveaux atteints depuis plusieurs décennies la veille.

* Les cours du Brent LCOc1 ont reculé de 1,4 % à 107,22 dollars le baril après l'annonce selon laquelle l'Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de pétrole brut via Oman, apaisant ainsi les craintes liées aux perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

* « Ce qui importe désormais, ce sont les indications prospectives de la Fed, car tout ce qui fait fluctuer le dollar américain se répercute directement sur les cours des matières premières et, par extension, sur les marchés canadiens », a déclaré Sid Mokhtari, analyste technique et directeur de la recherche institutionnelle sur les actions chez CIBC World Markets.

* La flambée des rendements obligataires mondiaux a pesé sur les marchés boursiers ces dernières semaines, les investisseurs craignant que les banques centrales ne maintiennent une politique monétaire restrictive plus longtemps afin de maîtriser les pressions inflationnistes liées à la flambée des prix de l'énergie.

* Le cours de l'or XAU= a progressé de plus de 1 %, le dollar américain plus faible et la baisse des cours du pétrole ayant soutenu le métal précieux. GOL/

* La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne ouvrait la voie au Canada pour qu'il devienne son premier «membre associé», un statut qui n'est pas prévu dans les traités de l'Union.

* L'UE et le Canada collaboreront dans divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, l'intelligence artificielle, les minéraux critiques et l'énergie, a-t-elle précisé.

* Du côté des entreprises, l'action Dollarama DOL.TO a progressé de 2,3 % après que le distributeur discount a revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle des ventes à périmètre constant, grâce à une fréquentation accrue des clients soucieux de leur budget qui a stimulé les ventes au deuxième trimestre.