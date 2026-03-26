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Le TSX progresse grâce à l'industrie et à la consommation, alors que la guerre au Moyen-Orient est toujours en suspens
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 16:22

par Rashika Singh et Ragini Mathur

Les secteurs de l'industrie et de la consommation ont fait grimper l'indice de référence canadien jeudi, même si les investisseurs sont restés prudents face aux signaux contradictoires envoyés par les États-Unis et l'Iran au sujet du conflit au Moyen-Orient.

À10 h 30 (HE), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE étaiten hausse de 0,3 % à 32 437,37.

L'indice était en voie d'enregistrer une quatrième séance consécutive de gains, huit des 11 principaux secteurs se négociant dans le vert malgré l'incertitude persistante au sujet de la guerre.

Les valeurs industrielles lourdes .GSPTTIN ont progressé de 0,5%, tandis que les biens de consommation de base .GSPTTCS et les biens de consommation discrétionnaire .GSPTTCD étaient en hausse de 0,7% et 0,5%, respectivement.

Le président américain Donald Trump a avertiTéhéranjeudi de "devenir sérieux " au sujet d'un accord visant à mettre fin à près de quatre semaines de combats, après que le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que son pays examinait la proposition de Washington, mais qu'il n'y avait pas de pourparlers sur la fin de la guerre.

Le pétrole a augmenté de plus de 4 % alors que les signaux contradictoires ont maintenu les marchés mondiaux sur le qui-vive, les perspectives de rétablissement des flux à travers le détroit d'Ormuz n'étant toujours pas claires. O/R

La hausse du brut a poussé les actions canadiennes du secteur de l'énergie .SPTTEN à augmenter de 0,6%.

Le secteur des matériaux .GSPTTMT est resté stable après avoir ouvert en baisse, l'or ayant reculé face à un dollar américain plus ferme et aux attentes de taux d'intérêt élevés en raison de perturbations de l'approvisionnement. GOL/

"C'est un marché qui fait les gros titres et la conviction est assez faible", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners chez Raymond James.

"Mais au milieu de toute cette volatilité, il y a des pousses vertes où nous voyons des opportunités et je pense que l'or à long terme semble être une très bonne opportunité étant donné que les fondamentaux sont toujours intacts", a-t-il ajouté.

Entre-temps, les alliés européens de l'Otan et le Canada ont augmenté les dépenses de défense de 20 % en 2025 par rapport à l'année précédente, a déclaré le chef de l'alliance Mark Rutte dans son rapport annuel. Le Canada prévoit également de présenter une banque de défense au G7 pour soutenir les fournisseurs de défense de petite et moyenne taille qui ont du mal à obtenir un financement, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Anita Anand à Reuters.

Cogeco Communications CCA.TO a chuté de 6,5 % après que TD Cowen a rétrogradé son titre de "acheter" à "conserver".

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour après l'ouverture des marchés)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 16:22:33.

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