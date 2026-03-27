Installé maire, Éric Ciotti qualifie sa victoire "d'espérance" pour le pays

Le nouveau maire de Nice Eric Ciotti à Nice le 27 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Installé vendredi à la tête de la mairie de Nice, Éric Ciotti a promis de "reconquérir Nice rue par rue, quartier par quartier", estimant que sa victoire aux municipales, en alliance avec l'extrême droite, était une "espérance" pour le pays.

"Ce qui s'est passé dimanche dépasse les frontières de notre seule cité, nous avons prouvé qu'un grand rassemblement des convictions et de la société civile est possible quand le cap est clair ", a lancé M. Ciotti, ceint de son écharpe tricolore, estimant que "l'espérance qui s'est levée ici, entre la Méditerranée et nos montagnes, résonne aujourd’hui dans tout le pays".

Dans un long discours prononcé devant un public fervent venu assister à ce premier conseil municipal, M. Ciotti, président de l'UDR et allié au Rassemblement national, a insisté sur le volet sécuritaire de son programme, confirmant vouloir doubler le nombre de policiers municipaux sur le terrain d'ici dix-huit mois.

"J'ai lancé hier un appel aux policiers municipaux de la ville de Saint-Denis (banlieue parisienne) qui vont être désarmés et qui vont être laissés pour cible de ceux qui menacent la République par de dangereux extrémistes qui ont montré le pire visage de la démocratie", a lancé le nouvel édile, en indiquant avoir déjà reçu "plusieurs dossiers de candidature" de la part de ces policiers qu'il veut accueillir dans sa ville.

Une poignée de manifestants, repoussés par la police, attendait le nouvel élu à la sortie, l'accusant de représenter "un trouble à l'ordre de la République ", selon l’un des slogans de leurs pancartes.

Le nouveau maire de Nice Eric Ciotti à Nice le 27 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Adressant un sobre "salut républicain" à son prédécesseur Christian Estrosi (Horizons), qui a renoncé à la vie politique locale et était absent, M. Ciotti a aussi affirmé sa volonté d'apaisement: "La campagne électorale fut âpre et à bien des égards violente, c'est vrai, mais elle appartient désormais au passé", a-t-il lancé, affirmant sa volonté de rompre avec "les décisions solitaires et la verticalité". "L'opposition sera à tout instant écoutée et respectée," a-t-il promis.

"Depuis 2007 j'ai eu l’immense honneur et la grande fierté de représenter Nice à l’Assemblée nationale mais devenir le maire de cette ville est sans conteste l'honneur de ma vie, Nice coule dans mes veines," a-t-il encore lancé.

Après avoir déposé une gerbe aux monuments aux morts et rendu un hommage à la stèle des 86 victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, M. Ciotti devait dans l'après-midi recevoir des représentants de ces associations de victimes pour préparer les commémorations du 10e anniversaire de l'attentat l’été prochain, qui auront lieu a précisé le nouveau maire en présence du président de la République Emmanuel Macron.

Après une très rude campagne électorale, M. Ciotti a largement remporté le second tour des municipales avec 48% des suffrages (soit 52 élus au conseil municipal), contre 37% à Christian Estrosi (13 élus) et 14% (4 élus) à une liste d'union de la gauche sans LFI, qui s'était maintenue, causant une triangulaire.