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Le TSX progresse et atteint son plus haut niveau depuis trois semaines
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 22:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations avant la clôture)

Le principal indice boursier canadien a clôturé en hausse jeudi, atteignant son plus haut niveau depuis trois semaines, porté par les valeurs minières et technologiques, la baisse des rendements obligataires ayant stimulé l'appétit pour le risque, compensant ainsi la faiblesse des valeurs énergétiques.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a progressé de 1,55%, à 36.137,10 points, rebondissant après les fortes baisses enregistrées lors de la séance précédente.

* Le rendement de l'obligation de référence canadienne à 10 ans a reculé à 3,828%, entraînant des hausses généralisées dans tous les secteurs.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , notamment les sociétés minières métallifères, a progressé de 3,3% les cours des métaux précieux ayant rebondi grâce à un dollar en baisse.

* Le S&P 500 a terminé en hausse, se remettant de ses pertes initiales, les investisseurs inquiets pour les valeurs liées à l'IA s'étant tournés vers Eli Lilly, UnitedHealth et d'autres titres du secteur de la santé et de la consommation.

* Les valeurs technologiques canadiennes .SPTTTK ont progressé de 2,3%, la plateforme de commerce électronique Shopify SHOP.TO enregistrant une hausse de 2,9 %.

* Le secteur de l'énergie .SPTTEN a reculé de 0,5%, les investisseurs évaluant les mesures que pourraient prendre les États-Unis pour assouplir les restrictions pesant sur la "flotte fantôme" mondiale de pétroliers, tandis que le conflit au Moyen-Orient maintenait une prime de risque géopolitique sur le marché.

* Les ventes des industries manufacturières canadiennes ont progressé de 1,5% en août par rapport à juillet, grâce à la hausse des ventes de métaux de base, selon les données publiées jeudi.

* Les économistes restent toutefois prudents quant à la reprise du secteur manufacturier, compte tenu des gains sectoriels limités.

* "Cela renforce notre opinion selon laquelle la Banque du Canada ne procédera qu'à deux des quatre hausses de taux environ actuellement anticipées par les marchés, le resserrement monétaire servant davantage d'exercice de gestion des risques face aux risques de hausse de l'inflation", a déclaré Thomas Ryan, économiste senior pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 264,365 USD NYSE +0,97%
S&P 500 INDEX
7 714,38 Pts CBOE -0,38%
SHOPIFY RG-A
248,910 CAD TSX -1,43%
UNITEDHEALTH GRO
401,972 USD NYSE -1,15%
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