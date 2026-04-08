Le TSX atteint son plus haut niveau en cinq semaines, la trêve entre les États-Unis et l'Iran suscitant un mouvement de soulagement

* Le TSX termine en hausse de 1,2 % à 33 620,57

* Le secteur de la consommation discrétionnaire gagne 3,3 %

* Le secteur de la technologie termine en hausse de 2,4 %

* Le secteur de l'énergie chute, le pétrole s'établissant en baisse de 16,4 %

(Mise à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

Le principal indice boursier du Canada a atteint son plus haut niveau en cinq semaines mercredi, les investisseurs se réjouissant de l'accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran, les actions des secteurs de la technologie et de la consommation discrétionnaire ayant contribué à des gains généralisés.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a terminé en hausse de 383,05 points, soit 1,2 %, à 33 620,57, marquant son plus haut niveau de clôture depuis le 4 mars.

La trêve au Moyen-Orient a fait renaître l'espoir d'une reprise des flux de pétrole et de gaz à travers le détroit d'Ormuz, après que les pénuries d'approvisionnement ont entraîné une flambée des prix de l'énergie, bouleversant les perspectives de l'économie mondiale.

"C'est une journée à haut risque aujourd'hui. C'est un rallye de soulagement", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners chez Raymond James.

"L'attention se portera à nouveau sur les bénéfices des entreprises et sur la toile de fond macroéconomique", a ajouté M. Dehal.

Le rapport sur l'emploi au Canada pour le mois de mars est attendu vendredi. Les économistes s'attendent à un gain de 15 000 emplois après que l'économie a perdu 84 000 emplois en février.

En politique intérieure, un législateur de l'opposition a fait défection au parti libéral au pouvoir, laissant le Premier ministre Mark Carney sur le point d'obtenir une majorité parlementaire qui lui permettrait de faire passer plus facilement son programme.

Les priorités comprennent les dépenses d'infrastructure, de défense et de logement, ainsi que des mesures visant à améliorer la productivité.

Le secteur de la consommation discrétionnaire .GSPTTCD a progressé de 3,3%, le distributeur de vêtements Aritzia Inc

ATZ.TO ayant augmenté de 9,5% et la société de pièces automobiles Magna International Inc MG.TO ayant ajouté 5,5%.

Le groupe des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions du secteur minier, a gagné 2,3 %, l'or XAU= et les prix du cuivre ayant bénéficié d'un repli du dollar américain .DXY , valeur refuge. Les valeurs technologiques .SPTTTK ont progressé de 2,4 % et les valeurs financières .SPTTFS , à forte pondération, ont terminé en hausse de 1,9 %.

Les gains du TSX ont été limités par les pertes du secteur de l'énergie .SPTTEN . Le secteur a perdu 4,5 % alors que le prix du pétrole CLc1 s'est établi à 94,41 $ le baril, en baisse de 16,4 %.

Vermilion Energy VET.TO a été l'une des plus fortes baisses, perdant 7,4%, après que la société a annoncé l'acquisition d'un actif et les niveaux de production du premier trimestre.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))