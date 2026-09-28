Le TSX atteint son plus bas niveau depuis près de deux mois, dans un contexte de baisse de l'or et de hausse des taux obligataires

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(Dernières informations à la clôture du marché)

par Darshan Kumar R et Fergal Smith

L'indice boursier principal du Canada a chuté lundi à son plus bas niveau depuis près de deux mois, alors que la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux se poursuivait et que la forte baisse du cours de l'or pesait sur les valeurs minières.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse de 311,03 points, soit 0,9 %, à 35.489,86, son plus bas niveau de clôture depuis le 31 juillet.

* "Les actions canadiennes sont tiraillées entre les effets positifs de la hausse des cours du pétrole et le frein que représente la hausse des rendements obligataires, tandis que les taux élevés continuent de peser sur le marché immobilier du pays et font apparaître les valeurs bancaires comme surachetées", a déclaré Matt Skipp, président de SW8 Asset Management.

* Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté et le rendement canadien à 10 ans CA10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2023, à 4,017 %, alors que la hausse des cours du pétrole a attisé les craintes que l’inflation ne reste élevée plus longtemps et n’entraîne de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

* Les données sur le PIB canadien pour le mois de juillet, attendues mardi, pourraient donner des indications sur l’état de l’économie nationale. Les économistes s’attendent à un résultat stable par rapport à juin.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui regroupe les valeurs minières métallifères, a reculé de 3,7 %, l’or XAU= ayant chuté de 3,9 % pour atteindre son plus bas niveau depuis près de huit semaines.

* Le secteur financier .SPTTFS , qui pèse lourdement dans l’indice, a également pesé sur le marché, reculant de 0,7 %.

* Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont clôturé en hausse de 0,2 % à 92,60 dollars le baril, après avoir reculé par rapport à leurs plus hauts de la séance, sur fond d'anticipations selon lesquelles des médiateurs qatariens tiendraient des pourparlers avec les États-Unis et l'Iran pour tenter de trouver un accord de paix.

* Le secteur de l’énergie .SPTTEN a progressé de 0,3 %, tandis que celui des biens de consommation discrétionnaire a gagné 0,8 %, Gildan Activewear GIL.TO ayant récupéré une partie de ses récentes pertes.

* Unusual Machines UMAC.A , soutenue par Donald Trump Jr., et une société américaine de gestion d'actifs dont le nom n'a pas été divulgué ont investi 10 millions de dollars dans la société canadienne de services de drones Draganfly DPRO.CD , ce qui a fait grimper le cours de l'action de cette dernière.