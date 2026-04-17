Le TSX affiche un quatrième gain hebdomadaire consécutif alors que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX termine en hausse de 0,9 % à 34 346,29

* Gain hebdomadaire de 1,9 %

* Le groupe des matériaux ajoute 2,2 % en raison de la hausse de l'or

* Le secteur de l'énergie chute de 4,8 %, le pétrole s'établissant en baisse de 11,45 %

(Mise à jour à la clôture du marché) par Tharuniyaa Lakshmi et Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a progressé vendredi, les investisseurs ayant salué la décision de l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Les gains enregistrés par les mines de métaux et les actions liées à la consommation ont compensé les baisses enregistrées dans le secteur de l'énergie.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a terminé en hausse de 294,06 points, soit 0,9 %, à 34 346,29, marquant le niveau de clôture le plus élevé depuis le 2 mars, date à laquelle l'indice avait atteint un niveau record.

Sur la semaine, l'indice a progressé de 1,9 %. Il s'agit de la quatrième hausse hebdomadaire consécutive.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert à la suite d'un accord de cessez-le-feu auLiban, tandis que le président américain Donald Trump a déclaré que des pourparlers pourraient avoir lieu ce week-end et qu'il pensait qu'un accord pour mettre fin à la guerre contre l'Iran interviendrait "bientôt".

"Dès que le titre est apparu, les algorithmes se sont mis en marche, et tout d'un coup, c'est un phénomène de vente du pétrole et d'achat de tout le reste", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement du Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth.

Les données nationales sont restées négatives. Les mises en chantier ont affiché une baisse surprise en mars, chutant de 6% par rapport au mois précédent.

Le groupe des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des mines de métaux, a augmenté de 2,2 %, la baisse du dollar américain .DXY ayant stimulé le prix de l'or XAU= .

Le secteur de la consommation discrétionnaire .GSPTTCD a progressé de 2,8 %, les actions du fournisseur de pièces automobiles Magna International Inc MG.TO ayant bondi de 6,8 %.

Air Canada AC.TO a annoncé qu'elle réduirait ses vols quotidiens vers New York de 38 à 34 à partir de juin, la hausse des prix du carburant amenant les transporteurs nord-américains à réduire leur capacité sur les itinéraires les moins rentables. Les actions de la compagnie aérienne ont augmenté de 1,5 %.

Les valeurs technologiques .SPTTTK ont gagné 1,9% et les valeurs financières .SPTTFS ont terminé en hausse de 1,5%.

Seuls deux desdix principaux secteurs ont terminé en baisse, dont celui de l'énergie .SPTTEN . Il a perdu 4,8 % alors que le prix du pétrole CLc1 s'est établi à 83,85 $ le baril, soit une baisse de 11,45 %.