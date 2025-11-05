Le troisième trimestre décevant de Wingstop et les pressions persistantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** La chaîne de restauration Wingstop < WING.O > a prévu une baisse de ses ventes annuelles à magasins comparables mardi, dans un contexte de ralentissement de la fréquentation des chaînes de restauration rapide dû à l'incertitude économique

** Au moins 13 analystes ont réduit leurs objectifs de cours sur WING; la note moyenne de 29 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 325 $ - données compilées par LSEG

PRESSIONS MACROÉCONOMIQUES, MÊME POTENTIEL

** Stifel ("buy" PT: $300): Le point de vue de la société selon lequel des comparaisons plus faciles se traduiraient par une meilleure performance ne s'est pas vérifié car le contexte de consommation s'est affaibli plus que prévu

** Gordon Haskett ("buy" PT:$285): considère les T3 et T4 comme le "point le plus bas" pour les ventes, et espère un retour à une croissance d'au moins un faible pourcentage à un chiffre en 2026

** UBS ("neutre" PT: $295): Les pressions exercées par des conditions macroéconomiques difficiles et un environnement promotionnel de plus en plus concurrentiel devraient peser sur les tendances des ventes au quatrième trimestre et en 2026

** Bernstein ("outperform" PT: $350): considère l'élargissement de la pression sur les consommateurs au 3ème trimestre comme temporaire, mais ne voit pas de catalyseurs clairs pour améliorer le sentiment à l'approche de l'année fiscale 26

** Jefferies ("buy" PT: $350): affirme que l'accélération en 2026 est encore possible, avec un développement robuste et une visibilité sous un modèle franchisé limitant le risque de baisse dans un environnement incertain