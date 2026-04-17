Le trio français des télécoms relève son offre sur SFR, propriété d'Altice, à 24 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et la réponse d'Altice France, paragraphes 4-6)

Les opérateurs de télécommunications français Bouygues BOUY.PA , Iliad-Free et Orange ORAN.PA ont soumis une offre améliorée de 20,35 milliards d'euros (23,97 milliards de dollars) pour racheter l'opérateur concurrent SFR à Altice France, ont indiqué les prétendants dans un communiqué commun vendredi. Les trois entreprises, qui opèrent en tant que consortium, ont vu leur offre de 17 milliards d'euros rejetée par Altice en octobre .

La réussite de l'opération bouleverserait l'un des marchés des télécommunications les plus concurrentiels d'Europe. En France, les opérateurs se livrent à une guerre des prix depuis plusieurs années, ce qui pèse sur les marges et la croissance des revenus.

Dans une lettre adressée aux salariés et dont Reuters a eu connaissance, Arthur Dreyfuss, directeur général d'Altice France, et Mathieu Cocq, directeur général de SFR, ont confirmé que des négociations exclusives étaient en cours avec le trio.

Tout accord serait soumis à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et nécessiterait ensuite l'autorisation des autorités de la concurrence, ont précisé les entreprises.

L'accord proposé donnerait à Bouygues Telecom une participation de 42 % dans SFR, Iliad et Orange prenant respectivement 31 % et 27 %.

(1 $ = 0,8488 euro)