France: les créations d'entreprises ont accéléré en mars, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les créations d'entreprises ont accéléré en mars, augmentant de 2,6% par rapport à février, en totalisant 107.663 le mois dernier, mais uniquement au profit des micro-entreprises, les créations de sociétés et d'entreprises individuelles classiques baissant au contraire, a annoncé vendredi l'Insee.

Ainsi, les immatriculations de micro-entrepreneurs ont augmenté de 4,6% en mars après déjà +1,9% en février, tandis que les créations de sociétés ont poursuivi leur baisse (-0,9% après -1,9%), et les créations d’entreprises individuelles classiques se sont repliées (-2,5% après +0,3%), le tout exprimé en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (avril 2025 à mars 2026) s'accroît de 9,3% par rapport à la même période un an auparavant (avril 2024 à mars 2025), avec une augmentation dans tous les segments.

En données corrigées, les créations d’entreprises augmentent particulièrement en mars dans les activités de soutien aux entreprises (+2,8% après une stabilité en février) ainsi que les transports et l’entreposage (+5,3% après +0,3%).

Elles rebondissent dans l’information et la communication (+5,3% après -0,5%).

L’Institut national de la statistique et des études économiques observe que la hausse des créations a été "forte" sur les trois derniers mois par rapport aux mêmes trois mois de 2025: +13,3%, tirée par les micro-entrepreneurs (+16,3%), alors que les créations de sociétés ont augmenté de 9,1% et celles d'entreprises individuelles classiques de 3,9%.

Sur cette période, le secteur qui contribue le plus à la hausse est celui des activités de soutien aux entreprises. A l'inverse, celui des activités financières et d’assurance est le seul grand secteur qui contribue à la baisse des créations d'entreprises pendant cette période.

Plusieurs instituts font régulièrement état de manière alarmante de la hausse des défaillances d'entreprises en France, qui se situe actuellement autour de 70.000 par an.

La Banque de France, qui donne aussi cette statistique chaque mois, la met toujours en perspective avec la hausse continue des créations: +5% en 2025 à 1,166 million.