Le Tribunal de Commerce de Nantes approuve le plan de redressement proposé par Florentaise - Fin de la procédure de redressement judiciaire Mise en place d’une nouvelle gouvernance

La société FLORENTAISE (FR001400GO75 ALFLO) (la « Société ») annonce que le Tribunal de

Commerce de Nantes a, en date du 19 août 2026, approuvé le plan de redressement présenté par la

Société et celui de sa maison mère Floreasy, mettant ainsi fin aux procédures de redressement ouvertes

le 5 mars 2025.

Ce jugement marque l’aboutissement d’un processus de restructuration important qui a conduit la

société à interrompre son activité Terreaux Grand public France et à procéder à la vente de 4 de ses 9

sites en France.

La sortie de la procédure de redressement judiciaire ouvre pour Florentaise une nouvelle phase de son

développement reposant sur trois activités :

• Terreaux Professionnels en Chine,

• Location d’équipements Bivis de défibrage de déchets de bois en Europe et aux Etats Unis et,

• Fabrication de matières premières bas carbone en France pour l’industrie des fabricants de

terreaux européens.