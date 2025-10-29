Le tribunal américain doit statuer sur les requêtes en cours dans le cadre de la vente aux enchères de la société mère de Citgo d'ici à la fin du mois de novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral américain a déclaré mercredi qu'il statuerait d'ici la fin du mois sur les requêtes en cours visant à le disqualifier ainsi que les conseillers chargés de superviser la vente aux enchères de la société mère de Citgo Petroleum, ordonnée par le tribunal, et qu'il rendrait une décision pour résoudre les objections à l'offre recommandée comme gagnante de la vente aux enchères.

Les décisions du juge du Delaware Leonard Stark feront suite à une série d'audiences tenues depuis septembre, au cours desquelles les parties à l'affaire, notamment les soumissionnaires et les 15 créanciers qui font la queue pour encaisser le produit de la vente aux enchères de PDV Holding, la société mère du raffineur vénézuélien Citgo, ont présenté des arguments concernant le processus de vente.

Les motions de disqualification ont été introduites ce mois-ci par le soumissionnaire Gold Reserve GRZ.V et les parties vénézuéliennes en raison d'un prétendu conflit d'intérêts lors de l'évaluation des offres.

Le tribunal a également rejeté une requête du soumissionnaire émergent Blue Water BLUW.O pour que son offre soit prise en compte dans la vente aux enchères. La requête a été rejetée sans préjudice de son renouvellement.