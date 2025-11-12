Le trésorier américain frappe les derniers pennies à la Monnaie de Philadelphie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La fabrication d'un penny coûte 3,69 cents, selon le Trésor américain

*

La Monnaie américaine va annoncer la vente aux enchères des derniers pennies

*

Les pennies ont toujours cours légal et resteront en circulation

*

L'arrêt de la production de pennies permettra à la Monnaie américaine d'économiser 56 millions de dollars par an, selon le Trésor

(Mise à jour pour montrer que Bessent n'a pas assisté à l'événement, ajout de commentaires de responsables de la Monnaie, paragraphes 1, 4-6 et 9) par Andrea Shalal

Letrésorier américain Brandon Beach s'est rendu mercredi à la Monnaie de Philadelphie pour frapper les cinq dernières pièces d'un cent en circulation , mettant ainsi fin à 232 ans de production de pennies aux États-Unis.

Le président américain Donald Trump a déclaré en février qu'il ordonnait au Trésor d'arrêter ce qu'il a appelé le "gaspillage" de la frappe de pennies, ce qui a incité les stations-service, les chaînes de restauration rapide et les magasins à grande surface à ajuster les prix et à arrondir les transactions en espèces .

Le Trésor a déclaré que l'augmentation des coûts de production et l'évolution rapide des habitudes de consommation et de la technologie avaient rendu la production de pennies "financièrement intenable" et inutile, notant que la fabrication d'un penny coûte 3,69 cents, contre 1,42 cents il y a dix ans.

La production de pennies en circulation a été suspendue il y a plusieurs mois, ont indiqué les responsables de la Monnaie, mais un nombre indéterminé de pièces de un cent supplémentaires - marquées d'un symbole oméga pour indiquer qu'il s'agit de la dernière pièce de ce type - ont été fabriquées pour être vendues aux enchères en décembre.

Les cinq pennies produits mercredi font partie de ce lot, a déclaré Robert Kurzna, surintendant de la Monnaie de Philadelphie. Les détails de la vente aux enchères seront communiqués prochainement. Ces pennies pourraient techniquement être utilisés pour la circulation, contrairement aux pièces de collection, qui sont plus brillantes et fabriquées différemment.

Kristie McNally, directrice intérimaire de l'U.S. Mint, a déclaré que la première et la dernière des pièces vendues aux enchères pourraient rapporter environ 100 000 dollars. Toutes les recettes seront utilisées pour financer les opérations de la Monnaie, et tout excédent sera transféré au Trésor américain, a-t-elle précisé.

La suspension de la production du penny devrait permettre à la Monnaie américaine d'économiser environ 56 millions de dollars par an, selon le Trésor. Les pennies continueront d'avoir cours légal et on estime à 300 milliards le nombre de pennies en circulation, "ce qui dépasse de loin la quantité nécessaire au commerce", a précisé le Trésor.

"Il est triste de voir disparaître le penny, mais c'était inévitable compte tenu de l'augmentation des coûts", a déclaré Gabriel Mathy, professeur à l'American University, ajoutant que la pièce américaine emblématique resterait en circulation pendant un certain temps, bien que les gens puissent commencer à accumuler les pennies.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, devait participer à l'événement, mais il a annulé sa venue en raison de retards de voyage.

Les États-Unis se joignent à d'autres pays, dont le Canada , l'Australie, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, pour éliminer progressivement leurs pièces de moindre valeur, en arrondissant les transactions en espèces aux cinq cents les plus proches, tout en maintenant l'exactitude des paiements électroniques.

Le penny a été émis pour la première fois par le gouvernement en 1793. Depuis 1909, le profil du président Abraham Lincoln orne l'avers de la pièce fabriquée en zinc et en cuivre.

Au cours de l'exercice 2024, les pennies ont représenté 57 % - ou 3,2 milliards - de la production totale de la Monnaie, qui s'élève à 5,61 milliards de pièces de circulation. La Monnaie continuera à produire des versions de collection du penny en quantités limitées, a déclaré le Trésor.

Un responsable de la Monnaie a indiqué que des pennies en or étaient également prévus.

Les partisans du penny ont fait valoir qu'il contribue à maintenir les prix à la consommation à un niveau bas et qu'il est une source de revenus pour les organisations caritatives.

Pour de nombreux Américains, cependant, la pièce est devenue une nuisance qui finit par être jetée dans les tiroirs, les bocaux et les tirelires.

L'American Bankers Association a déclaré le mois dernier que le ralentissement de la circulation des pennies cette année avait créé des problèmes d'approvisionnement localisés, en particulier dans les régions où les terminaux utilisés par les banques pour déposer les pièces excédentaires ont été fermés.

Elle a ajouté que le secteur bancaire encourageait les consommateurs à rechercher des pennies chez eux, dans leur voiture et dans leur bocal à pièces de monnaie, et à les apporter aux banques, aux détaillants ou aux kiosques à pièces afin d'atténuer le ralentissement de la circulation.

La décision d'éliminer ou non la pièce de un cent reviendrait au Congrès et au président, a déclaré le groupe bancaire, soulignant que la Constitution des États-Unis conférait au Congrès le pouvoir de battre monnaie.

Le représentant républicain Frank Lucas a déclaré qu'il travaillait avec la présidente de la Conférence de la Chambre des représentants, Lisa McLain, sur une législation bipartisane visant à remédier au coût élevé de la production de pièces de monnaie.

"C'est la 19e année consécutive que le gouvernement des États-Unis perd de l'argent en produisant la pièce d'un cent et la pièce de cinq cents", a déclaré M. Lucas dans un communiqué transmis à Reuters. "Notre projet de loi bipartisan fait son chemin à la Chambre pour répondre à l'appel du président Trump et faire baisser les coûts pour le contribuable."