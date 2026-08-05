Le Trésor maintient le montant des coupons inchangé au moins pour les prochains trimestres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karen Brettell

Le ministère américain des Finances a annoncé mercredi qu’il maintiendrait à un niveau stable ses émissions de titres à coupon fixe et de titres à taux variable « au moins pendant les prochains trimestres ».

Cette décision devrait apaiser les craintes selon lesquelles une augmentation plus précoce que prévu des adjudications de titres de dette à long terme pourrait exercer une pression supplémentaire sur les rendements, qui se négocient déjà à des niveaux proches de leurs plus hauts depuis plusieurs années.

Les taux ont grimpé alors qu’une nouvelle flambée des cours du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes, tandis que la confusion entourant la politique de la Réserve fédérale, suite à la décision de son président Kevin Warsh de revoir à la baisse ses indications prospectives, a exercé une pression à la hausse supplémentaire.

L’annonce du Trésor confirme les prévisions des analystes selon lesquelles l’augmentation du volume des adjudications n’interviendra pas avant l’année prochaine.

Le Trésor a indiqué qu’il vendrait 125 milliards de dollars la semaine prochaine dans le cadre de son refinancement trimestriel. Ce montant comprendra 58 milliards de dollars de bons à 3 ans, 42 milliards de dollars de bons à 10 ans et 25 milliards de dollars d’obligations à 30 ans.

Il prévoit de maintenir inchangés les volumes d’adjudication des bons de référence actuels au cours des prochaines semaines, tout en émettant éventuellement un bon de gestion de trésorerie à court terme pour répondre aux besoins de financement vers la fin du mois d’août.

Le Trésor a indiqué qu’il prévoyait de réduire les montants mis aux enchères pour les bons à court terme au cours du mois de septembre, invoquant les recettes attendues liées à la date limite de mi-septembre pour le paiement de l’impôt sur les sociétés et des retenues à la source.

Le gouvernement américain a ajouté que le solde de trésorerie du compte général du Trésor pourrait atteindre un pic d’environ 1 050 milliards de dollars fin octobre.