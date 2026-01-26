Le Trésor annule tous les contrats de Booz Allen Hamilton

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la citation de Bessent, détails)

Le département du Trésor américain a annoncé lundi qu'il avait annulé tous ses contrats avec Booz Allen Hamilton, accusant la société de ne pas avoir protégé des données sensibles, notamment au sein de l'Internal Revenue Service.

Le département du Trésor avait conclu 31 contrats d'une valeur de 21 millions de dollars avec le cabinet de conseil, selon un communiqué annonçant l'annulation.

"Le président Trump a confié à son cabinet le soin d'éradiquer le gaspillage, la fraude et les abus, et l'annulation de ces contrats est une étape essentielle pour renforcer la confiance des Américains dans le gouvernement", a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

"Booz Allen n'a pas mis en œuvre les mesures de protection adéquates pour protéger les données sensibles, notamment les informations confidentielles sur les contribuables auxquelles il avait accès dans le cadre de ses contrats avec l'Internal Revenue Service.

Le ministère a cité le cas de Charles Littlejohn, un ancien contractant de l'administration fiscale américaine qui a été condamné à cinq ans de prison en 2024 pour avoir divulgué les dossiers fiscaux de Donald Trump et de centaines de milliers d'autres Américains fortunés à des organisations médiatiques.

M. Littlejohn a divulgué les informations entre 2018 et 2020 alors qu'il travaillait pour Booz Allen Hamilton. L'IRS a déterminé que la violation de données a affecté environ 406 000 contribuables à ce jour, a déclaré le Trésor lundi.