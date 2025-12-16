Le Trésor annonce un règlement de 3,1 millions de dollars avec Exodus Movement Inc. pour des violations présumées des sanctions contre l'Iran

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
L'Assemblée nationale a définitivement adopté mardi la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, premier texte budgétaire validé sans 49.3 depuis l'absence de majorité absolue dans l'hémicycle en 2022. Le budget de la Sécu, qui contient la suspension ...
information fournie par AFP Video•16.12.2025•20:06•
La vaccination massive "est la solution la plus efficace" pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse, martèle la députée LFI Manon Meunier, appelant "à dire stop à l'abattage total systématique". La référente agriculture au sein du groupe insoumis estime ...
information fournie par AFP Video•16.12.2025•20:02•
L'Assemblée nationale adopte définitivement la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, premier texte budgétaire validé sans 49.3 depuis l'absence de majorité absolue dans l'hémicycle en 2022.
