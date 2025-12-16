Le Trésor annonce un règlement de 3,1 millions de dollars avec Exodus Movement Inc. pour des violations présumées des sanctions contre l'Iran

Le département du Trésor américain a annoncé mardi un règlement de 3,1 millions de dollars avec Exodus Movement Inc. pour des violations présumées des sanctions contre l'Iran.