Le Trésor américain sollicite l'avis des courtiers sur l'impact de l'évolution de la réglementation bancaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karen Brettell

Le département du Trésor américain a demandé vendredi aux négociants principaux comment l'évolution de la réglementation bancaire affecte le marché du Trésor et comment elle pourrait continuer à le faire.

En novembre, les régulateurs bancaires ont finalisé les modifications du ratio de levier supplémentaire amélioré, réduisant le montant de capital que les entreprises doivent détenir pour se prémunir contre les pertes sur les actifs à faible risque.

Ces changements sont entrés en vigueur le 1er avril et le Trésor demande maintenant aux banques et aux courtiers comment ces ajustements ont influencé la demande des investisseurs et la liquidité sur le marché du Trésor.

Le Trésor souhaite également connaître l'impact que pourraient avoir d'autres modifications de la réglementation bancaire et savoir si d'autres changements réglementaires pourraient avoir une incidence significative sur les marchés du Trésor.

Cette question fait suite aux plans radicaux dévoilés par les régulateurs bancaires américains en mars pour rationaliser et assouplir les nombreuses exigences en matière de capital pour les plus grandes banques du pays.

L'enquête fait partie du processus standard du Trésor avant l'annonce des refinancements trimestriels, qui devrait avoir lieu au début du mois prochain.