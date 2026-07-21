Le Trésor américain qualifie certaines stratégies fiscales de Wall Street de potentiellement abusives, rapporte Bloomberg News

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Le ministère américain des Finances a fait part de ses inquiétudes concernant plusieurs stratégies fiscales de Wall Street, estimant qu'elles pourraient être "trop belles pour être vraies", a rapporté mardi Bloomberg News.

Lors d'une réunion du secteur à New York, des responsables du Trésor ont déclaré que certains de ces produits pourraient constituer des abus et ont indiqué qu'ils évaluaient activement les outils disponibles pour y remédier, selon cet article.

Les responsables se sont abstenus d'annoncer de nouvelles directives, mais ont déclaré qu'ils s'attendaient à "un dialogue sérieux avec le marché avant que les positions ne se durcissent" et que les investisseurs ne soient exposés à davantage de risques, a rapporté Bloomberg.

Parmi les produits visés figurent les "conversions 351", les fonds négociés en bourse (ETF) de type "box-spread", les produits permettant de compenser les revenus ordinaires, ainsi que les fonds qui évitent les revenus de dividendes en alternant entre différents ETF, selon l’article.

"Nous ne sommes pas là pour adopter une approche trop large ou perturbatrice, mais nous ne sommes pas non plus prêts à fermer les yeux sur des stratégies fiscales agressives", a déclaré Kevin Salinger, sous-secrétaire adjoint chargé de la politique fiscale, lors d’un séminaire de la Wall Street Tax Association, rapporte Bloomberg.

Ces commentaires interviennent alors que les produits d’investissement optimisés fiscalement ont gagné en popularité auprès des investisseurs américains fortunés cherchant à réduire leur charge fiscale.