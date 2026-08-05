Le Trésor américain maintient le volume de ses adjudications de titres à coupon fixe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations d'analystes et d'informations contextuelles aux paragraphes 4 à 5 et 9 à 11) par Karen Brettell

Le ministère américain des Finances a déclaré mercredi qu’il maintiendrait à un niveau stable ses émissions de titres à coupon fixe et de titres à taux variable « au moins pendant les prochains trimestres ». Cette décision devrait apaiser les craintes selon lesquelles une augmentation plus précoce que prévu des adjudications de titres de dette à long terme pourrait exercer une pression supplémentaire sur les rendements, qui se négocient déjà à des niveaux proches de leurs plus hauts depuis plusieurs années.

Les taux ont grimpé récemment, alors qu’une nouvelle flambée des cours du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes, tandis que la confusion entourant la politique de la Réserve fédérale a exercé une pression à la hausse supplémentaire.

Les craintes que le Trésor américain n’accélère ses émissions de dette à long terme avaient aggravé cette tendance. « Certains investisseurs, au moins, s’attendaient cette fois-ci à un changement d’orientation, ce qui, selon moi, devrait permettre au marché des bons du Trésor de respirer un peu », a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie sur les taux américains chez TD Securities. L’annonce du Trésor confirme les prévisions des analystes selon lesquelles le volume des adjudications nesera pasaugmenté avant l’année prochaine. Le Trésor a indiqué qu’ilcomptait vendre 125 milliardsde dollars la semaine prochaine dans le cadre de son refinancement trimestriel , qui comprendra 58 milliards de dollars de bons à 3 ans, 42 milliards de dollars de bons à 10 ans et 25 milliards de dollars d’obligations à 30 ans.

Il prévoit de maintenir inchangés les volumes d’adjudication des bons de référence actuels au cours des prochaines semaines, tout en émettant éventuellement un bon de gestion de trésorerie à court terme pour répondre à ses besoins de financement vers la fin du mois d’août.

Le gouvernement s'appuie de plus en plus sur les bons du Trésor, qui suscitent toujours une forte demande, pour répondre à ses besoins d'emprunt plutôt que d'émettre davantage de dette à plus long terme.

Le seul véritable frein à cette dépendance serait une réaction négative du marché, notamment si les rendements des bons du Trésor commençaient à s’élever bien au-dessus des autres taux du marché monétaire de maturité similaire, ce qui serait le signe d’une offre excédentaire, a déclaré Ryan Swift, stratège en chef pour les obligations américaines chez BCA Research.

Pour l’instant, a-t-il ajouté, “le marché est ravi de les acheter”.

Le Trésor a indiqué qu’il prévoyait de réduire le volume des adjudications de bons à court terme au cours du mois de septembre, invoquant les recettes attendues liées à l’échéance, mi-septembre, des impôts sur les sociétés et des retenues à la source.

Le gouvernement américain a précisé que le solde de trésorerie du compte général du Trésor pourrait atteindre un pic d’environ 1 050 milliards de dollars fin octobre.