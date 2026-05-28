Le Trésor américain lance l'application "Trump Accounts" à l'échelle nationale

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* Ce programme permet aux parents d'ouvrir des comptes d'investissement pour leurs enfants, avec un apport initial de 1.000 dollars versé par l'État

* Parmi les partenaires du programme figurent Robinhood et BNY, tandis que de grandes banques s'engagent à verser des contributions pour les enfants de leurs employés

* Les partisans du programme affirment qu'investir tôt pourrait favoriser la mobilité économique et la sécurité financière à long terme des générations futures

(Ajout d'un commentaire de BNY au paragraphe 8)

Le département du Trésor américain a annoncé jeudi avoir lancé les "Trump Accounts" sur les boutiques d'applications à l'échelle nationale, donnant ainsi un coup d'accélérateur à une initiative politique visant à créer des millions de comptes d'investissement pour les enfants.

Les personnes qui se sont inscrites à ces comptes ont commencé à recevoir des e-mails pour les activer et télécharger l'application, et pourront commencer à y investir lorsque le programme démarrera officiellement le 4 juillet, a indiqué le Trésor.

Ce lancement marque une étape clé dans la mise en œuvre du programme, qui vise à encourager l'investissement à long terme dès le plus jeune âge grâce à des comptes de démarrage soutenus par le gouvernement. "Cette nouvelle application révolutionnaire permettra à des millions d’Américains de s’inscrire facilement, d’effectuer des versements et de voir la valeur de leurs investissements croître", a déclaré jeudi le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans une vidéo publiée sur la plateforme de réseaux sociaux X.

Ces comptes , créés en vertu de la loi "One Big Beautiful Bill Act" de 2025 du président Donald Trump, permettront au Trésor américain de verser 1.000 dollars de capital de départ aux enfants nés entre 2025 et 2028 et disposant d’un numéro de sécurité sociale valide.

L'application a été conçue en partenariat avec la plateforme de trading Robinhood HOOD.O et la banque dépositaire BNY

BNY.N , a déclaré Scott Bessent.

Robinhood a déclaré sur son site web que ce lancement constituait "une étape majeure vers la construction d’une sécurité financière à long terme pour des millions d’enfants".

"Les comptes Trump ont le potentiel de renforcer la culture financière, d’élargir la participation aux marchés et de soutenir une croissance économique plus résiliente pour les générations à venir", a déclaré Robin Vince, directeur général de BNY, dans un communiqué.

Donald Trump a appelé les entreprises américaines à contribuer aux comptes familiaux de leurs employés, alors que son Parti républicain cherche à répondre aux préoccupations des électeurs concernant le pouvoir d'achat à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. Les géants bancaires américains JPMorgan Chase JPM.N , Wells Fargo WFC.N et Bank of America BAC.N , ainsi que la société de paiement Visa V.N , font partie des entreprises qui se sont engagées à verser des contributions sur les comptes des enfants de leurs employés américains.

Les partisans de cette initiative présentent ces comptes comme un moyen d'aider les enfants à commencer à se constituer un patrimoine dès la naissance grâce à des investissements à long terme.

Les défenseurs de cette initiative affirment qu'un accès précoce à l'épargne et aux rendements du marché pourrait améliorer la mobilité économique et offrir aux générations futures une base financière plus solide.

L'ouverture de ces comptes est gratuite et les versements peuvent être effectués par les parents, des membres de la famille, des employeurs ou des organisations caritatives, à hauteur de 5.000 dollars par an. Les versements seront automatiquement investis dans un fonds indiciel à faible coût conçu pour la croissance à long terme, a déclaré Robinhood.

Les fonds sur ces comptes fructifient en franchise d'impôt, les gains n'étant imposés qu'au moment de leur retrait. Les enfants prennent le contrôle des comptes à leur 18e anniversaire, date à laquelle ils peuvent utiliser les fonds ou continuer à investir.