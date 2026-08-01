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Le Trésor américain intervient sur le marché du yen, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 02:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Trésor américain est intervenu vendredi sur le marché des changes du yen afin de soutenir la devise japonaise par le biais d'achats directs, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

La Banque fédérale de réserve de New York a procédé à une vente d'euros pour acheter des yens pour le compte du Trésor, précise l'article.

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