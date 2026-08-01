Le Trésor américain intervient pour soutenir le yen après l'intervention du Japon, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la « liste des mesures à prendre » de Bessent concernant l'achat de yens (paragraphes 4 à 7), ainsi que des détails sur le raffermissement du yen face au dollar en fin d'après-midi.) par Fabiola Arámburo et David Lawder

Le Trésor américain est intervenu vendredi sur le marché des changes pour soutenir le yen en difficulté, rapporte le Financial Times. Il s'agit de la première intervention conjointe de Washington et de Tokyo visant à soutenir la devise japonaise depuis plus d'une décennie, alors que celle-ci stagne à des niveaux proches de ses plus bas depuis 40 ans.

La Banque fédérale de réserve de New York a procédé à une vente d’euros pour acheter des yens pour le compte du Trésor par l’intermédiaire de Goldman Sachs GS.N et de Morgan Stanley

MS.N , a indiqué le FT, citant des sources proches du dossier. L’article ne précise pas les montants de yens achetés.

Cette intervention constituerait le premier soutien direct du Trésor américain en faveur du yen depuis 2011, année où il s’était coordonné avec les autres pays du G7 pour stabiliser les marchés après le séisme et le tsunami qui avaient frappé le Japon.

Plus tôt vendredi, le Trésor américain a informé plusieurs banques qu’il pourrait intervenir sur le marché du yen et qu’elles devaient « se tenir prêtes à agir », a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Une photo de Reuters montrant le bloc-notes du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent lors d’une réunion du Conseil des ministres à Camp David, dans le Maryland, révèle qu’il envisageait des achats par les États-Unis de yens japonais pour un montant compris entre 5 et 10 milliards de dollars.

Le bloc-notes visible sur la photo, prise par-dessus l’épaule de M. Bessent lors d’une partie officielle de la réunion, comporte les mots soulignés: « À faire », suivis de « Acheter des yens japonais (JPY) 5 à 10 milliards de dollars ».

Le Trésor n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant l’article du Financial Times et la photo du bloc-notes de M. Bessent.

La Fed de New York et Morgan Stanley n’ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles. Goldman Sachs a refusé de commenter.

L’annonce d’une éventuelle intervention du Trésor a contribué vendredi à faire remonter le yen JPY= face au dollar, alors qu’il avait atteint plus tôt dans la semaine son plus bas niveau depuis près de 40 ans, avec un rebond notable en fin d’après-midi vendredi. Les données de LSEG ont montré que le dollar est passé d’environ 158,9 yens vers 16 h 14 EDT(20 h 14 GMT) à environ 157,6 yens juste avant 17 h EDT (21 h 00 GMT) — soit une baisse d’environ 0,8 %.

Le Japon aurait vendu jusqu’à 58,97 milliards de dollars pour acheter des yens jeudi, selon des données de la banque centrale publiées vendredi, ce qui témoigne d’efforts répétés pour endiguer la faiblesse du yen.