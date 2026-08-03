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Le Trésor américain inflige une amende de 125 millions de dollars à UBS Financial Services pour violation des règles de confidentialité
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 15:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Trésor américain a annoncé lundi avoir infligé une amende de 125 millions de dollars à UBS Financial Services Inc. pour ce qu'il a qualifié de violations délibérées de la loi sur le secret bancaire.

“La mesure historique prise aujourd’hui à l’encontre d’UBSFS devrait envoyer un message clair: les établissements financiers récidivistes s’exposent à de graves conséquences”, a déclaré dans un communiqué Andrea Gacki, directrice du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain.

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