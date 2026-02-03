Le Trésor américain délivre une licence autorisant la fourniture de diluants américains au Venezuela, selon un fonctionnaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département du Trésor américain a délivré mardi une nouvelle licence autorisant la fourniture au Venezuela de diluants américains, un combustible essentiel pour produire des qualités de pétrole brut exportables dans le pays, selon un document montré à Reuters par un fonctionnaire de l'administration.