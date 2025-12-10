Le Trésor américain autorise les négociations sur les actifs étrangers de Lukoil jusqu'au 17 janvier, selon un site web

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les États-Unis ont délivré mercredi une licence modifiée à la compagnie pétrolière russe Lukoil
LKOH.MM autorisant certaines transactions et activités de maintenance jusqu'à 00h01 ET le 17 janvier, selon le site web du département du Trésor.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer