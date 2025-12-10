 Aller au contenu principal
Le Trésor américain autorise les négociations sur les actifs étrangers de Lukoil jusqu'au 17 janvier, selon un site web
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont délivré mercredi une licence modifiée à la compagnie pétrolière russe Lukoil

LKOH.MM autorisant certaines transactions et activités de maintenance jusqu'à 00h01 ET le 17 janvier, selon le site web du département du Trésor.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,50 USD Ice Europ -1,00%
Pétrole WTI
57,83 USD Ice Europ -1,06%
