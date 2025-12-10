information fournie par Reuters • 10/12/2025 à 16:30

Le Trésor américain autorise les négociations sur les actifs étrangers de Lukoil jusqu'au 17 janvier, selon un site web

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont délivré mercredi une licence modifiée à la compagnie pétrolière russe Lukoil

LKOH.MM autorisant certaines transactions et activités de maintenance jusqu'à 00h01 ET le 17 janvier, selon le site web du département du Trésor.