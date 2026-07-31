Le Trésor américain a informé les banques qu'il pourrait intervenir sur le marché du yen japonais, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'évolution du cours du yen, les commentaires de Bessent sur la sous-évaluation du yen, ainsi que les interventions passées au Japon et en Argentine, à partir du troisième paragraphe) par David Lawder

Le Trésor américain a informé plusieurs banques qu’il pourrait intervenir vendredi sur le marché du yen japonais et qu’elles devaient « se tenir prêtes à agir », a déclaré à Reuters une source proche du dossier. Cette notification aux banques, transmise par l’intermédiaire de la Banque fédérale de réserve de New York, intervient au lendemain de l’intervention des autorités japonaises visant à soutenir le yen, ce qui a permis à la devise d’enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis février et de sortir de ses plus bas niveaux depuis quatre décennies face au dollar. L'annonce d'une éventuelle intervention du Trésor américain a poussé le yen à la hausse JPY= face au dollar. Il s'échangeait en dernier lieu à 159,61 pour un dollar, en hausse de 0,06 % sur la journée.

Jeudi, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré à Fox Business Network que le yen « me semble très sous-évalué » et que la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, mettait en œuvre des « mesures énergiques » qui contribueraient à renforcer les fondamentaux économiques du Japon.

M. Bessent a ajouté que « nous pensons qu’une volatilité excessive du yen n’est pas saine » et que le yen a « largement dépassé ce que l’on pourrait appeler un prix d’équilibre ».

La dernière intervention du Trésor américain pour soutenir le yen japonais remonte à 2011, dans le cadre d’une action coordonnée des pays du G7 visant à stabiliser la devise après le tremblement de terre et le tsunami dévastateurs qui avaient frappé le Japon.

L’automne dernier, le Trésor américain est intervenu pour soutenir le marché du peso argentin à l’approche des élections législatives et a accordé au gouvernement du président Javier Milei une ligne de swap de devises de 20 milliards de dollars

afin de contribuer à stabiliser la monnaie et les obligations en dollars de l’Argentine.