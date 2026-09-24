Le Trésor américain a accepté 4,078 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
par Karen Brettell
Le ministère américain des Finances a annoncé jeudi avoir racheté pour 4,078 milliards de dollars d’obligations à 20 et 30 ans dans le cadre de ses opérations de rachat visant à soutenir la liquidité du marché. Des obligations d’une valeur totale de 10,468 milliards de dollars ont été proposées au cours de cette opération. Le ministère des Finances avait indiqué plus tôt dans la journée qu’il rachèterait jusqu’à 6 milliards de dollars de dette.
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