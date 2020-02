Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le "travel retail" inquiète, le titre chute Reuters • 28/02/2020 à 15:19









LE "TRAVEL RETAIL" INQUIÈTE, LE TITRE CHUTE PARIS (Reuters) - L'action Lagardère chute vendredi à la Bourse de Paris, les investisseurs s'inquiétant des effets de l'épidémie de coronavirus sur l'activité "travel retail" en général et sur les boutiques d'aéroports en particuliers. L'action perd 9,11% à 15,77 euros à 14h37, la plus forte baisse de l'indice large européen Stoxx 600, lui-même en baisse de 3,12%. Lagardère a publié jeudi des résultats annuels jugés satisfaisants par les analystes mais a prévenu que la branche "travel retail", qui compte 4.400 boutiques dans 34 pays, pourrait avoir un impact négatif de l'ordre de 20 millions d'euros sur le résultat opérationnel au T1 2020. Cet impact pourrait être réduit de moitié par la montée en puissance progressive de nombreuses actions déjà mises en œuvre dans l'ensemble des pays, selon Lagardère. "L'épidémie de Covid-19 a des effets sensibles sur l'activité de la branche Travel Retail depuis fin janvier, principalement en Asie Pacifique et sur les hubs internationaux", explique le groupe dans un communiqué. Le virus apparu en Chine a notamment réduit le nombre de voyageurs chinois se déplaçant en Europe, et donc leurs dépenses dans les boutiques des aéroports. "L'évolution de l'épidémie ne peut naturellement pas être anticipée à ce jour", lit-on dans le communiqué. "Le groupe reste néanmoins pleinement mobilisé pour mettre en œuvre des actions complémentaires sur l'ensemble de ses géographies en cas de besoin", poursuit le texte. La crainte des effets du coronavirus sur l'économie mondiale a entraîné une correction boursière aux Etats-Unis comme en Europe, où le CAC 40 perd 3,13%. (Patrick Vignal, édité par Jean-Stéphane Brosse)

