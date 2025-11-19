Le traitement oral de Merck contre le VIH n'est pas inférieur au Biktarvy de Gilead dans un essai de phase avancée

(Ajoute des détails sur le traitement tout au long de l'article)

Merck MRK.N a déclaré mercredi que son traitement oral expérimental contre le VIH n'était pas inférieur au Biktarvy, le médicament contre le VIH le plus vendu de Gilead GILD.O , dans le cadre d'une étude de phase avancée chez des adultes infectés par le VIH qui n'avaient pas reçu de traitement auparavant.

La société basée à Rahway, dans le New Jersey, testait son traitement oral à deux médicaments, la doravirine et l'islatravir, chez des adultes infectés par le VIH-1 qui n'avaient jamais pris de traitement antirétroviral, une combinaison de médicaments qui empêchent le virus de se reproduire.

Le VIH-1 est la souche la plus courante du rétrovirus qui provoque le syndrome d'immunodéficience acquise, communément appelé sida.

Le profil de sécurité de la doravirine et de l'islatravir était comparable à celui du Biktarvy, a déclaré Merck.

La société prévoit de présenter les résultats détaillés de cet essai lors d'une prochaine réunion médicale et de soumettre des demandes incluant ces données aux autorités sanitaires.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis devrait rendre sa décision concernant l'approbation de la doravirine/islatravir d'ici le 28 avril 2026.

La doravirine de Merck est déjà approuvée aux États-Unis comme traitement pour les adultes atteints du VIH-1 en association avec d'autres antirétroviraux sous la marque Pifeltro et dans le cadre d'un régime à comprimé unique vendu sous la marque Delstrigo.

L'islatravir est un traitement expérimental qui bloque la réplication du VIH-1 en bloquant une enzyme appelée transcriptase inverse, qui empêche la croissance de l'ADN viral.

L'islatravir fait actuellement l'objet d'essais multiples en association avec d'autres antirétroviraux en vue d'un traitement quotidien ou hebdomadaire du VIH-1.

L'année dernière, l'association de doravirine et d'islatravir s'est révélée non inférieure au Biktarvy pour la suppression de la réplication du VIH-1 chez les patients déjà sous traitement antirétroviral.