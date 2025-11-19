 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 979,35
+0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le traitement oral de Merck contre le VIH n'est pas inférieur au Biktarvy de Gilead dans un essai de phase avancée
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le traitement tout au long de l'article)

Merck MRK.N a déclaré mercredi que son traitement oral expérimental contre le VIH n'était pas inférieur au Biktarvy, le médicament contre le VIH le plus vendu de Gilead GILD.O , dans le cadre d'une étude de phase avancée chez des adultes infectés par le VIH qui n'avaient pas reçu de traitement auparavant.

La société basée à Rahway, dans le New Jersey, testait son traitement oral à deux médicaments, la doravirine et l'islatravir, chez des adultes infectés par le VIH-1 qui n'avaient jamais pris de traitement antirétroviral, une combinaison de médicaments qui empêchent le virus de se reproduire.

Le VIH-1 est la souche la plus courante du rétrovirus qui provoque le syndrome d'immunodéficience acquise, communément appelé sida.

Le profil de sécurité de la doravirine et de l'islatravir était comparable à celui du Biktarvy, a déclaré Merck.

La société prévoit de présenter les résultats détaillés de cet essai lors d'une prochaine réunion médicale et de soumettre des demandes incluant ces données aux autorités sanitaires.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis devrait rendre sa décision concernant l'approbation de la doravirine/islatravir d'ici le 28 avril 2026.

La doravirine de Merck est déjà approuvée aux États-Unis comme traitement pour les adultes atteints du VIH-1 en association avec d'autres antirétroviraux sous la marque Pifeltro et dans le cadre d'un régime à comprimé unique vendu sous la marque Delstrigo.

L'islatravir est un traitement expérimental qui bloque la réplication du VIH-1 en bloquant une enzyme appelée transcriptase inverse, qui empêche la croissance de l'ADN viral.

L'islatravir fait actuellement l'objet d'essais multiples en association avec d'autres antirétroviraux en vue d'un traitement quotidien ou hebdomadaire du VIH-1.

L'année dernière, l'association de doravirine et d'islatravir s'est révélée non inférieure au Biktarvy pour la suppression de la réplication du VIH-1 chez les patients déjà sous traitement antirétroviral.

Valeurs associées

GILEAD SCIENCES
127,1800 USD NASDAQ 0,00%
MERCK
96,480 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un médecin examine une radiographie sur un écran, assistée par l'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale. Le 26 septembre 2023, à l'hôpital universitaire de Rennes. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    L'OMS alerte sur un cadre juridique insuffisant autour de l'utilisation de l’IA en santé
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.11.2025 14:58 

    Dans un rapport publié ce mercredi, l'agence onusienne rappelle les risques pour la sécurité des patients et les enjeux liés à l'usage de l'IA dans le domaine médical. Cette conclusion est issue du premier rapport réalisé par l'OMS Europe sur l'adoption et la régulation ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.11.2025 14:52 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Semrush, Adobe, Amazon) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% ... Lire la suite

  • Cette photographie émanant du compte Telegram du président ukrainien Volodymyr Zelensky le 19 novembre 2025 montre des dégâts causés à un immeuble résidentiel de Ternopil par des frappes russes qui ont fait au moins 20 morts dans l'ouest de l'Ukraine ( Telegram / @Volodymyr Zelensky / Handout )
    Ukraine: 25 morts dans une frappe russe avant des efforts diplomatiques en Turquie
    information fournie par AFP 19.11.2025 14:52 

    Au moins 25 personnes ont été tuées et plus de 70 blessées mercredi dans l'une des pires frappes russes sur l'Ouest de l'Ukraine, au moment où le président Volodymyr Zelensky tente en Turquie de "relancer" les négociations de paix dans l'impasse. Le Kremlin a de ... Lire la suite

  • Le logo de Vivendi est visible à Paris
    Vivendi chute, la perspective d'une OPA de Bolloré s'éloigne
    information fournie par Reuters 19.11.2025 14:30 

    Vivendi chute mercredi à la Bourse de Paris après des informations du quotidien Le Monde selon lesquelles la Cour de cassation pourrait se prononcer en faveur du groupe Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi contestée par un de ses actionnaires minoritaires, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank