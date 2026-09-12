Le traitement oral contre le cancer du sein d'AstraZeneca échoue lors d'un essai clinique de phase avancée

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(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 6, ainsi que des précisions tout au long du texte)

par Christy Santhosh

Le médicament contre le cancer du sein AZN.L d'AstraZeneca n'a pas atteint son objectif principal, à savoir améliorer la survie sans progression, lors d'un essai clinique de phase avancée, a annoncé vendredi la société, une semaine après l'autorisation de mise sur le marché de ce traitement aux États-Unis.

Les actions d'AstraZeneca cotées aux États-Unis ont chuté de 3% en après-bourse.

Le camizestrant, commercialisé sous le nom d’Etcamah, testé en association avec l’Ibrance, le médicament contre le cancer de Pfizer PFE.N , n’a montré qu’une amélioration numérique, mais non statistiquement significative, de la survie sans progression chez des patientes n’ayant jamais été traitées et atteintes d’une forme de cancer du sein avancé, a indiqué la société.

Ces résultats constituent un « revers gérable » qui dissipe en grande partie l’incertitude à court terme pour les investisseurs, sans pour autant modifier fondamentalement les arguments d’investissement à long terme en faveur du camizestrant, a déclaré Trung Huynh, analyste chez RBC Capital.

En mars, une association médicamenteuse similaire développée par le laboratoire suisse Roche ROPC.S n’avait pas réussi à ralentir de manière significative la progression de la maladie chez des patientes nouvellement diagnostiquées.

James Gordon, analyste chez Barclays, a qualifié cette mise à jour de « largement anticipée par le marché », compte tenu de l’échec antérieur du médicament de Roche et des commentaires prudents d’AstraZeneca concernant l’essai.

L’association Etcamah-Ibrance a été comparée à l’Ibrance et à des traitements visant à réduire les hormones favorisant le développement du cancer.

L’essai a porté sur 1 371 patientes atteintes du type le plus courant de cancer du sein avancé, dans lequel des hormones telles que l’œstrogène favorisent la croissance tumorale. Ces cancers ne présentent pas de taux élevés de HER2, un autre facteur de progression du cancer.

La semaine dernière, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé une autorisation accélérée à l’association Etcamah pour le traitement des patientes atteintes d’un cancer du sein dont les tumeurs présentent une mutation appelée ESR1.

Selon Jefferies, la société estime que ce médicament pourrait atteindre un chiffre d’affaires annuel maximal de plus de 5 milliards de dollars, précisant que la majeure partie de ces recettes devrait provenir du traitement du cancer du sein à un stade précoce.

AstraZeneca a indiqué que les données complètes de l’essai clinique seraient présentées lors d’un prochain congrès médical.